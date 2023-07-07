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抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

▲▼林秉宥近日與「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力。（圖／翻攝自Facebook／林秉宥）

▲林秉宥近日與「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力。（圖／翻攝自Facebook／林秉宥）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥近日與研究槍械的「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力，影片中顯示抗彈板未能保護國軍；而該抗彈板為國軍公發裝備，國防部6日表示將依法追究法律責任。對此，時代力量立委邱顯智7日批評，抗彈板不抗彈，子彈打穿的不只是抗彈版，還有國防部的面子，「請國防部不要拿國軍生命開玩笑！」

從「山姆小叔Gun&Fun」釋出的35秒前導片來看，測試的抗彈板製造商為「軍備局第205廠」，製造日前在2020年，通過NIJ III級防禦測試。結果此次測試畫面顯示，在子彈正面打擊下，抗彈板呈現「近乎穿透」；「山姆小叔Gun&Fun」在影片中寫道，「小學考一百分不代表可以上台大，III級測試過不代表可以擋解放軍，阿兵哥不怕上戰場，只怕裝備都這樣」。

邱顯智表示，去年3月23日，他質詢過邱國正部長，國軍抗彈板只有自己的抗彈測試，未經國際認證，更從未以解放軍常用的5.8mm口徑子彈測試。這樣的抗彈板，在戰場上真的可以有效抗彈，保護國軍嗎？國防部坦承，沒有做過這種測試。那時他便再追問，還會再來測試嗎？

邱顯智指出，國防部長邱國正當時回應：「假使要一樣一樣測試，當然我也不反對，但我要給大家一個概念，不是穿著防彈背心一切就妥當，好像變成鐵人一樣。」

邱顯智直言，誰都知道穿了防彈背心不會變鐵人，但國防部不做測試，難道是要國軍在戰場上用肉體測試嗎？一年多過去，國防部還是不做測試，民間自己測試。

邱顯智表示，山姆小叔的影片揭露，國軍的抗彈板在射擊測試下嚴重受損，無法發揮保護效果。結果國防部的反應是，抗彈板若為國軍管制品，將追究法律責任。

邱顯智指出，這種態度，子彈打穿的不只是抗彈版，還有國防部的面子。提升台灣防衛能力，不能只靠嘴巴，更要靠每一個細節，更不用說最貼身的防彈裝備。

邱顯智呼籲邱國正，「你的面子，沒有國軍弟兄的生命安全來的重要。該做的測試就去做，不要閉門造車。蔡英文總統，如果這就是國防部面對問題的態度，請問要怎麼保衛台灣？」

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