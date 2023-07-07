實測國軍抗彈板影片出爐　山姆小叔粉專：擋不住共軍5.8mm彈藥機槍

▲林秉宥近日與「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力。（圖／翻攝自Facebook／林秉宥）

記者蘇晏男／台北報導

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」近日與民進黨新北市議員林秉宥合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力，並於今（7日）下午5時釋出完整的12分16秒影片。該粉專在影片中總結，面對解放軍使用5.8毫米彈藥的機槍及狙擊槍，國軍現行的公發抗彈板基本上抵擋不住，100公尺內面對14.5吋的突擊步槍，也有大概率抵擋不住。

「山姆小叔Gun&Fun」在12分16秒影片中，他與林秉宥拿「軍備局第205廠」於2020年製造，且通過NIJ III級防禦測試的抗彈板，測試能否擋住解放軍的5.8毫米彈藥，惟該款彈藥未出口美國，所以其中用各項數據變化跟5.8毫米彈藥非常像的5.56毫米彈藥，種類為M855子彈，以及7.62X51的M80彈藥，並假設幾種可能性，進行測試。

起初以16吋「SCAR」系列突擊步槍射擊7.62X51的M80彈藥，結果國軍抗彈板雖未破裂，但造成黏土出現44毫米的凹陷；接著採用16吋X95突擊步槍射擊M855彈藥，就打穿國軍抗彈板，並穿越黏土並打出個大洞。

林秉宥影片中說，防護背心的硬板是「協防板」，按國軍說法是要加軟板才會達到效果，所以放在一起再測試一次。不過，即使加入IIIA 抗彈軟板，經16吋X95突擊步槍射擊M855彈藥，仍造成「打穿」狀況，且同樣把黏土打出一個大洞，彈頭還碎在裡頭。

「山姆小叔Gun&Fun」總結，面對解放軍使用5.8毫米彈藥的機槍及狙擊槍，國軍現行的公發抗彈板基本上抵擋不住，100公尺內面對14.5吋的突擊步槍，也有大概率抵擋不住，而面對使用762 NATO的狙擊槍，或新一代排用機槍，凹陷程度也一定不合格。

該粉專強調，不是公發板子有沒有符合什麼標準，因為你國校拿第一名，不代表你大學也可以考得好，符合一個2001年推出的標準，對於面對現實的威脅完全沒有幫助

至於有人質疑測試的抗彈板是否真為國軍公發，該粉專說，信者恆信，他不會因為這些質疑去危害到提供者，歡迎有關單位找第三方公正單位，照著他這次或以更正規的測試方式，去為公發的板子正名。

「山姆小叔Gun&Fun」也說，他認為國軍要面對的問題，不是這塊板子到底從哪裡流出，而是為什麼2023年了，還在使用一個跟現實完全脫節的標準，而不是針對最大的威脅去選定標準，真的很希望有關單位，能夠公開透明的實測一次公發品，「用力地打臉我」，給國軍弟兄足夠的信心。