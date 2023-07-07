肯定政院大轉彎！時力指囤房稅「形式大於實質」　加碼「空屋特別稅」

▲「肯定政院大轉彎 拒絕改革做半套」記者會。（圖／時代力量提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

行政院昨推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，對此，立法院時代力量黨團7日肯定行政院政策大轉彎，但昨天公布的方案，恐怕是形式大於實質，期待民進黨政府真心改革，不要只是選前安撫民心、虛晃一招，之後卻以拖待變，延宕審查，而時力黨團也將在下會期提案，要中央開徵的「空屋特別稅」，以迫使閒置空屋釋出，進入買賣及出租市場，增加房屋供給，才能一舉解決囤房稅做不到的事情，也才是制定囤房稅、空屋稅最重要的目的。

行政院會通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」機制，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

立委陳椒華指出，囤房稅是總統蔡英文2016年就承諾的改革，但民進黨政府執政7年來卻各種敷衍搪塞、堅決抵抗，放任房價飆漲，直到最後一年的選前時刻，才終於願意傾聽民團和人民的心聲，提出房屋稅差別稅率2.0方案。

陳椒華指出，回顧過去民進黨政府各種反對囤房稅改革的理由，例如內政部次長花敬群曾說「囤房稅是無效且無理的錯誤建議」，財政部也曾指出「囤房定義困難」、「造成租金上漲」，「全國歸戶稽徵複雜、難以執行」，試問打算推動他們過去口中所說的錯誤政策的民進黨政府，這些反對理由還在嗎？還是本來就是為了反對而反對呢？

時力黨團表示，雖然肯定行政院政策大轉彎，但昨天公布的方案恐怕是形式大於實質。在非自住房屋的部分，僅從現行的1.5% - 3.6%，微調到2% - 4.8%，陳椒華質疑，最高稅率依舊不痛不癢只有4.8%，真的能促使囤房大戶釋出空屋嗎？時力黨團版本主張稅率應提高為2.4% - 10%，真正落實累進差別稅率的精神，再加上出租酌減徵收的配套，鼓勵空屋釋出，滿足國人租屋需求。

立委邱顯智強調，此次行政院提出的版本，就是過去時力囤房稅的弱化版，不但其累進稅率不到時力版的一半，也看不到迫使地方議會提高差別稅率的強制手段。行政院版實施的結果就是，微幅提高了囤房者的租稅負擔，但是無法迫使囤房者將房屋釋出到市場。

邱顯智指出，這二年來時力黨團也持續在思考如何處理「地方的消極不配合」，以及「迫使閒置的空屋進入市場」這二件事。時力黨團的主張有三，第一，必須跳脫現行房屋稅屬於地方稅的困境，開徵全國統一的空屋特別稅。

第二，翻轉舉證責任，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免空屋稅。最後，必須大幅拉開非空屋與空屋的稅率差距，讓誠實申報出租的稅率，逼近於自住稅率，讓未申報出租的稅率，大幅提升到 10% 以上。

時力黨團將在下會期提出中央開徵的「空屋特別稅」，一舉解決目前囤房稅做不到、做不好的事情。透過開徵特別稅，來迫使空閒置房屋，進入買賣市場、出租市場，增加房屋供給，這才是制定囤房稅、空屋稅最重要的目的。

OURs都市改革組織研究員廖庭輝也指出，昨天行政院提出的方案是無效的囤房稅，在稅基過低的狀況下，只是多收幾千塊，並不會改變多屋者的住宅空置行為。另外，地方議會若技術性拖延自治條例，以及方案仍缺乏出租免徵的設計，恐將造成租金轉嫁或黑市難解，這些老問題在行政院版中都沒有獲得解決。

廖庭輝表示，OURs的訴求為，第一，應確立目標，將囤房稅指向「能否改變住宅空置使用狀態」。第二，中央應另定「囤房特別稅」，跳脫現行房屋稅的框架，以真正具威嚇力的稅基和稅率，有效引導空屋出租（售）使用。最後，應對持續空置房屋可稅賦累進，劃定「偏鄉免計」避免誤傷無辜爭議、設置「出租免徵」以避免租金轉嫁問題，以及設置退場機制等。

時力黨團表示，期待民進黨政府是真心改革，不要只是選前安撫民心、虛晃一招，之後卻以拖待變，延宕審查，也希望朝野各黨能夠支持，通過真正能釋出空屋，打擊囤房大戶的時力版本。