　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

▲▼鄭文燦、林右昌出席「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌7日表示，自6月開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，迄今已有超過53萬戶申請，營建署分批加速審查中，首批核定約25萬戶，3萬元支持金將於7月10日開始，由金融機構陸續撥款。另外，即日起「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」也開放民眾查詢申辦進度，提醒符合資格的民眾，可於今年12月29日前提出申請。

林右昌說，3萬元支持金會直接存入核定戶申請人於今年2月28日貸款中金融機構的約定繳納貸款本息帳戶，並會註記「行政院發」的文字。

此外，如申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄。

林右昌表示，民眾申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時上網查詢申辦進度。

林右昌也提到，本專案受理申請至今年12月29日止，申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合下列資格：一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。二、合計持有房屋1戶以內。三、原始核貸金額，位於台北市住宅為850萬以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為700萬內。四、110年各類所得總額合計於120萬以內。五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

最後，林右昌也鼓勵符合申請資格的民眾，於申請期限內，至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請。另針對支持專案各項申請疑問，歡迎民眾於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢。

ET快訊
夏天會有「冷氣病」　醫：2族群當心
快訊／范瑋琪演唱會宣布取消！
曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌曝他拒歉...願為大牙出庭作
四川高架橋「一大片斷裂垮塌」畫面曝！車輛遭吞沒
星二代夜店殺警爽服外役監！警轟「學長白死」...矯正署回應
李玟流血衝出浴室…現場調查「最後隨身物品曝光」
沒收到TPASS補助！業者揚言退出　公總回應了
連Melody也離婚！網心碎不相信婚姻了　「點名1對星夫妻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

房貸補貼3萬元「25萬戶入袋」！　申請資格、結果查詢一次看

TPASS上路沒給地方錢？　陳建仁斥：傳言不是事實

囤房稅2.0成租屋地獄？　陳建仁喊話房東：享受優惠也要照顧房客

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

囤房稅會讓租金增加？　陳建仁解答：「這2狀況」不會有影響

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

藍委批台電發「黑電」反映缺電　莊瑞雄：不用核電國民黨都有話說

肯定政院大轉彎！時力指囤房稅「形式大於實質」　加碼「空屋特別稅」

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

集資從柬埔寨救人卻遭欠款　他提搭遊樂設施抵債反被告

抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

房貸補貼3萬元「25萬戶入袋」！　申請資格、結果查詢一次看

TPASS上路沒給地方錢？　陳建仁斥：傳言不是事實

囤房稅2.0成租屋地獄？　陳建仁喊話房東：享受優惠也要照顧房客

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

囤房稅會讓租金增加？　陳建仁解答：「這2狀況」不會有影響

賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

藍委批台電發「黑電」反映缺電　莊瑞雄：不用核電國民黨都有話說

肯定政院大轉彎！時力指囤房稅「形式大於實質」　加碼「空屋特別稅」

屏東小波麗三好活動　孩童視角「識」破毒品包裝

日本超夯「芒果冰棒」來了！超商獨家開賣　就像真的在吃芒果

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

旺到年底！命理師點名5星座「下半年適合轉職」：挖角一路發

宏碁6月吃電競大補丸　單月營收263.19億元月增45.5%

5億賴姓高中生命案 檢察總長要求台中高分檢重啟調查

死亡光線掃射！孫藝真生圖照樣美出圈　看秀穿黑西裝超像大學生

基隆中山高中辦模擬公聽會　探究公共議題培養公民責任義務

女友3歲兒「吐在心愛沙發上」　男暴怒活活揍死還喊：他跌倒了

不信變頻冷氣26度會涼！全場曝1吹法無敵「冷到嘎冷筍」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

網紅測試國軍抗彈板幾乎穿透　國防部喊告

中產以下房貸補貼10日入帳　首批核定25萬戶

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

黃國昌土地被爆違法「改成341坪停車場」　陳明文開酸

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

更多熱門

相關新聞

肯定政院大轉彎！　時力加碼推「空屋特別稅」

肯定政院大轉彎！　時力加碼推「空屋特別稅」

行政院昨推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，對此，立法院時代力量黨團7日肯定行政院政策大轉彎，但昨天公布的方案，恐怕是形式大於實質，期待民進黨政府真心改革，不要只是選前安撫民心、虛晃一招，之後卻以拖待變，延宕審查，而時力黨團也將在下會期提案，要中央開徵的「空屋特別稅」，以迫使閒置空屋釋出，進入買賣及出租市場，增加房屋供給，才能一舉解決囤房稅做不到的事情，也才是制定囤房稅、空屋稅最重要的目的。

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

侯友宜嗆房屋稅2.0「打假的」　綠委：包租公喊居住正義才是笑話

侯友宜嗆房屋稅2.0「打假的」　綠委：包租公喊居住正義才是笑話

大選前「幡然悔悟」　時力評政府囤房稅2.0

大選前「幡然悔悟」　時力評政府囤房稅2.0

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面