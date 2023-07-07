中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

▲內政部長林右昌。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌7日表示，自6月開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，迄今已有超過53萬戶申請，營建署分批加速審查中，首批核定約25萬戶，3萬元支持金將於7月10日開始，由金融機構陸續撥款。另外，即日起「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」也開放民眾查詢申辦進度，提醒符合資格的民眾，可於今年12月29日前提出申請。

林右昌說，3萬元支持金會直接存入核定戶申請人於今年2月28日貸款中金融機構的約定繳納貸款本息帳戶，並會註記「行政院發」的文字。

此外，如申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄。

林右昌表示，民眾申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時上網查詢申辦進度。

林右昌也提到，本專案受理申請至今年12月29日止，申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合下列資格：一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。二、合計持有房屋1戶以內。三、原始核貸金額，位於台北市住宅為850萬以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為700萬內。四、110年各類所得總額合計於120萬以內。五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

最後，林右昌也鼓勵符合申請資格的民眾，於申請期限內，至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請。另針對支持專案各項申請疑問，歡迎民眾於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢。