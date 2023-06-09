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阻詐7千萬逮199嫌！林右昌赴花蓮慰勉警員　盼當民眾靠山

▲內政部長林右昌親赴花蓮縣警察局慰勉員警打詐掃黑辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

內政部長林右昌親赴花蓮縣警察局慰勉員警打詐掃黑辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部長林右昌8日下午前往花蓮縣警察局，慰勉第一線執勤警察同仁辛勞，肯定該局清源專案2.0優異成績，查獲毒品、竊盜、槍械及賭博等5案，檢肅幫派治平專案工作共計掃蕩3件，要求警察局持續強化打擊黑幫力道，提供花蓮縣民安心的居住環境。

會議中，部長林右昌肯定警察局積極攔阻詐騙，迄5月底止查獲詐騙集團11件199人，與轄區金融機構共同攔阻詐騙金額高達新台幣6千8百餘萬元，成績斐然，要求警察局持續識詐宣導並強化打擊詐欺犯罪力道，尤其暑假即將到來，加強注意求職打工詐騙。另警察局迄5月底共計查緝毒品318件，總重量21餘公斤，警察局也將持續貫徹毒品零容忍，加強查緝毒品工作。

▲內政部長林右昌親赴花蓮縣警察局慰勉員警打詐掃黑辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

林右昌肯定花蓮縣警察局攔阻詐騙績效。

部長林右昌表示，內政部身為民力的主管機關，包含義警、民防、巡守隊、義交，警察局應加強民力的組織訓練及運作，花蓮縣得天獨厚的地理環境，成為國人旅遊的首選，除了交通的問題，也帶來治安的隱憂，感謝呂局長領導的警察團隊，除了全力投入「掃黑、打詐、緝毒」工作，並於連假期間妥善規劃交通疏導工作。另外花蓮縣富里鄉長將於6月18日補選，期勉警察局與花蓮地檢署共同合作嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息，以確保選舉順利。

▲內政部長林右昌親赴花蓮縣警察局慰勉員警打詐掃黑辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

林右昌會中表示，調升警勤加給已奉核定，可謂送上警察節最好禮物。

林右昌最後表示，警察節即將到來，行政院於5月26日核定修正「警察人員警勤加給表」，依外、內勤與所屬單位分三級調升警勤加給，將在今年7月1日生效，每名員警每月多領新台幣1千餘元，可說是警察節前夕最棒的禮物。最後感謝每位員警對治安、交通與為民服務的奉獻與辛勞，部長關心警察同仁，有什麼需要或問題都可以隨時反映，做大家最好的靠山，期盼全體同仁全力做好維護治安工作，且以民眾福祉為目標，繼續努力。 

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