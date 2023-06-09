夫婦車禍誤信假代辦理賠　斗六警及時攔阻...保住72萬金

▲老夫婦說72萬要匯款代辦人員，面對警方深入追問，他們卻不知代辦人員為何人、亦未曾碰面，經查確認該廣告資料已有遭通報之前例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一對徐姓老夫婦日前發生交通事故，因對於相關規定不熟悉，看見廣告可以代辦申請高額理賠金，即主動聯繫廣告理賠人員，未料竟是落入詐騙集團圈套，險遭歹徒誆騙72萬元，所幸至農會辦理提領現金時，行員關懷發覺異常，通報斗六派出所警員到場共同攔阻。

斗六這對徐姓老夫婦日前至斗六市農會欲臨櫃提72萬元現金時，面對行員關懷詢問提領理由時面有難色，供稱兒子請他幫忙提領該款項作為裝潢費用，行員見徐男神情有異，認為可能為詐騙案件，立即通報斗六分局斗六派出所請警方到場協助。

斗六派出所接獲農會行員通報，由警員陳佳論、鄭永新、李卓君前往攔阻，見警方到場，徐男一改原本說詞，述出因請他人協助辦理車禍理賠金，該款項需歸還給代辦人員，警方深入追問，徐男卻不知代辦人員為何人、亦未曾碰面。

警員接續查詢廣告上之代辦人員相關資料，發現已有遭通報之前例，顯然為詐騙案件，立即與行員共同勸阻徐老夫婦，並連繫其家屬，其兒子接獲電話時方知父母險遭詐騙，對於警方與行員共同守護父母親辛苦存下的積蓄表達感激。

斗六警分局長黃念生表示，詐騙類型千百種，民眾看到不明廣告或訊息時務必要謹慎查證，切勿輕信不明人士，更不要貿然匯款，如有疑問均可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以守護自身荷包。

▲老夫婦說72萬要匯款代辦人員，面對警方深入追問，他們卻不知代辦人員為何人、亦未曾碰面，經查確認該廣告資料已有遭通報之前例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）