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穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀　反釣一票神人狂+0驚呆

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO以為能躲過疫情，結果在6月底中鏢了。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

你還是天選之人嗎？一名網友透露，好不容易躲過3年新冠疫情，不料最近被家人傳染，儘管病了5天已轉陰性，但原PO仍喪失嗅覺，甚至開始忘東忘西，讓他哀喊「誰說新冠是小感冒，明明就是流感等級？」對此，原PO也好奇拋問，至今還有人是天選之人嗎？文章曝光後，底下一票人回應「+0，甚至還在醫院上班！」

一名網友在PTT以「 2023年7月還有人沒確診嗎？」為標題發文，他自曝打了4劑疫苗，結果被同住家人傳染中鏢，症狀痛到懷疑人生，包括連發燒2天、筋骨酸痛、頭暈、狂咳、喉嚨痛與失聲等。

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原PO說道，他病了5天才快篩陰性，儘管症狀好轉，但嗅覺仍未恢復，「開始嚴重忘東忘西，吃東西食不知味，但也沒變瘦！」不僅如此，原PO也直呼「到底是誰說新冠是小感冒，明明就是流感等級？還有腦霧好可怕。」

對此，原PO切回標題好奇拋問，現在是否仍有天選之人，「現在還沒確診的，請+0、一確+1、二確+2，以此類推。」

文章曝光後，調出一票天選之人喊+0，「0劑0確診」、「公司同事有5人以上都還沒確診過」、「+0、三劑」、「+0，從沒戳過鼻子，沒症狀就沒自篩了」、「我+家人共4位，住不同地方都沒確診」、「家裡人都+0阿，我還每周戳鼻」、「+0才打兩劑」、「有朋友沒確診過，也有朋友確診3次」、「之前跟確診的人住了半個月也沒事（沒戴口罩+共食）」、「+0，甚至還在醫院上班」、「+0，不過我假日不會去人潮很多的地」、「4年多沒感冒了，確診是什麼東西」、「6劑醫院低薪仔，+0，後期沒再驗了」。

網友則難以置信回應，「現在都還沒確診的人真的很厲害欸」、「早晚都要確診，不如早點確診還有理」，連原PO也驚呼，「天生神力...台灣5月開始的這一波，我也以為我能安全下莊」。

疫情兩樣情，留言串中也釣出許多苦主哀喊，「我同事流感完又確診超慘」、「+1，上上禮拜被老公公司傳染的！可惡」、「+1，三劑疫苗，輕症近乎無症狀」、「上個月第一次...穩了3年破功 」、「+2，確診中QQ」、「+1，身邊有同事+3」、「+3，然後打了AAMM，打心酸的」、「最近這波強，聽到2個辦公室全染」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

儘管口罩鬆綁、新冠輕症免隔離上路，但目前放暑假且為旅遊旺季，小心第四波疫情高峰。台灣感染症醫學會理事長王復德指出，新冠疫情已三年多了，目前看來防疫這條路目前是沒有盡頭的，然而7月暑假開始，出遊民眾增加，民眾接觸、感染病毒機會將大幅提高，預估接下來更可能有機會出現新一波確診高峰。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄表示，根據衛福部統計資料顯示，5月起國人罹患新冠人數升溫，光就六月而言，每天半數門診患者都是快篩陽性的民眾，相較上個月至少成長2至3倍，中重症的住院病患也增加至少6成，其中約9成6都是高齡長者或慢性病患。

莊涵琄強調，雖然新冠肺炎已降級，但對於年長及有慢性病病史者，仍存有相當大的健康風險，一旦感染導致中重症症狀發生，插管、造成永久性肺部損傷等後遺症甚至死亡都在所難免，推估7、8月暑假疫情仍會維持在高峰期，且暑假尾聲可能會有新確診高峰。

▼暑假尾聲恐有一波確診高峰。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

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