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暑假卡司最強！花蓮夏戀嘉年華熱力登場　3萬歌迷展熱情

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦「2023花蓮夏戀嘉年華演唱會」5日晚間在花蓮東大門廣場重磅登場，數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音，多元風格的精采樂曲讓首夜絕無冷場。縣長徐榛蔚與現場粉絲們一同感受花蓮盛夏的熱情，現場的璀璨星空煙火秀，更帶來聽覺和視覺雙重感官饗宴。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮走向世界，世界走進花蓮！」縣長徐榛蔚驚喜現身現場與觀眾致意，展現親民形象，親手發放螢光棒予現場民眾，現場尖叫聲與歡呼聲不絕於耳。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲排灣族歌手「動力火車」壓軸演唱，歌聲特殊且具震撼力，感動花蓮夏之夜。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府舉辦第16年夏戀嘉年華，感謝這麼多年來有大家的支持，這個舞台孕育非常多天王、天后及天團，每一個表演者都表現亮眼、發揮長才，不斷在舞台上發光發熱。歡迎鄉親踴躍走進花蓮，除了夏戀嘉年華的視聽饗宴之外，也可以前往東大門夜市採買美食，感受花蓮的盛夏美好時光。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5日「原式搖擺夜」主題夜，開場卡司由2023洄瀾新秀爭霸讚脫穎而出的暖男樂團帶來「我懷念的女孩」、「清明」；詩人歌手許含光演唱多首自創的歌曲包括「㇐個適合看海的日子」、「金色的夢」、「新年未老」，音樂風格深受英式搖滾和電子樂影響，讓寫詩、寫歌就像是與自己談的一場場戀愛。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲洄瀾新秀爭霸讚脫穎而出的暖男樂團担任開場卡司。

來自台東的阿美族人Ponay，讀音「補奈」，以原住民卡拉OK唱腔重新詮釋多首經典歌曲，已在網路上引發一陣陣原式強風，今晚他演唱「愛存在」、「你要不要來睡我這裡」、「不再回來」、「回家了」，用來自東海岸的輕快海派氣口、左右轉再迴轉的華麗轉音，以及埋藏無數彩蛋的驚奇編曲，自帶回音與超濃情感的百變詮釋，滿滿的原式Cover，席捲了現場無數歌迷；熱愛家鄉花蓮的莫宰羊帶來「返鄉列車」、「網戀」、「孤星淚」，歌詞表現出花蓮孩子直擊挑戰的精神，憑藉獨有的饒舌風格，將莫宰羊式的奇幻風格渲染全場。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮女兒舞思愛以充滿能量的歌聲將這片土地賦予自身的正能量分享給大家。

花蓮女兒舞思愛以充滿能量的歌聲演唱「迪布斯在哪裡＋跳舞的女孩」組曲、「Muakai莫凱凱女神」、「旅程」等歌曲，將這片土地賦予自身的正能量分享給大家；阿爆（Aljenljeng）一登上夏戀舞台便使出渾身解數，帶來多首排灣族語饒舌歌曲「1-10」、「無奈」、「水」、「Maqatju的人」、「表騙」，以及合唱歌曲「八瑤」，驚人唱功展現十足爆發力燃炸舞台。

當晚的壓軸是1990年代末期竄起於台灣歌壇，並曾獲頒金曲獎最佳重唱組合獎的排灣族歌手「動力火車」演唱「愛到瘋癲」、「外套」，歌聲特殊且具震撼力，其中演唱「忠孝東路走九遍」等歌曲時，全場歌迷接跟著大合唱，也象徵著這台全亞洲續航力最久的火車車廂，要繼續帶領歌迷前行，感動花蓮夏之夜。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲阿爆一登上夏戀舞台便使出渾身解數，帶來多首排灣族語饒舌歌曲，驚人唱功展現十足爆發力燃炸舞台。

花蓮縣政府鼓勵民眾來到花蓮參加音樂盛會及旅遊，暑假期間除了夏戀嘉年華演唱會活動，還有7月15日至8月13日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，以「A FUN DUCK」為主題華麗登場，天天精彩活動內容，活動期間不僅有水舞秀、劇場表演，更有好玩的親子互動共融遊戲區與超美打卡藝術裝置，沿岸的光環境廊道更是點 亮了整個鯉魚潭夜晚，今年不容錯過的暑假活動，快來花蓮鯉魚潭進入A FUN DUCK的魅力世界。此外，利用「花蓮永續樂遊」獎勵方案，只要到花蓮合法旅宿業住宿， 並前往指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車，歡迎全家大小一起來花蓮 度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。

▲▼夏戀嘉年華數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6日夏戀第二夜「浪漫仲夏夜」將邀請李東軒、琳誼、法蘭、理想混蛋、Ozone，以及壓軸告五人樂團接力演唱多首膾炙人口歌曲，歡迎民眾明晚同一時間持續到場感受魅力。

夏戀嘉年華活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方YouTube頻道進行實況轉播，無法到場的民眾也能同步享受此次2023夏戀嘉年華音樂盛典。
 

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