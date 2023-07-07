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花蓮出現猴痘確診個案！　擴大疫苗施打對象...衛生局籲完整接種

▲▼花蓮衛生局呼籲符合接種對象者，請盡速完成接種2劑疫苗，取得完整保護力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局呼籲符合接種對象者，請盡速完成接種2劑疫苗，取得完整保護力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署公布上週新增23例猴痘確定個案，其中21例為本土個案，而花蓮縣6月期間已出現首例猴痘確診本土個案。據統計，截至7月4日止花蓮縣已完成猴痘疫苗接種558人次，其中6個月內高風險族群接種482人次、醫療照護及清消人員接種71人次、實驗室操作人員接種5人次。花蓮縣衛生局呼籲符合接種對象者，請儘速完成接種2劑疫苗，以取得完整保護力。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，隨著猴痘疫情持續升溫，疾病管制署於今年7月5日起擴大施打對象，除原訂定接種對象，包含：正痘病毒屬的實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗、照顧猴痘確診個案之醫療照護與清消人員以外，並將原本近6個月內曾有高風險性行為者調整為：
1.近1年有高風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務
 者、於營業場所發生性行為者等) ；
2.過去曾罹患性病；
3.或性接觸對象有前述任一情形者。

▲▼花蓮衛生局呼籲符合接種對象者，請盡速完成接種2劑疫苗，取得完整保護力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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花蓮縣衛生局呼籲符合接種對象者，盡速完成接種2劑疫苗。
 
朱家祥指出，花蓮縣衛生局積極推動猴痘疫苗接種，除門諾醫院、花蓮慈濟醫院、吉安鄉衛生所採固定每周開診，玉里鎮及光復鄉衛生所採意願登記集中接種，並請院所每月開立1診假日門診，近期花蓮慈濟醫院7 ／8（六）上午開診，供民眾彈性預約接種；花蓮市衛生所昨日夜間於酒吧及花蓮市國光里活動中心辦理猴痘疫苗隨到隨打設站服務，增加民眾疫苗施打可近性，提高本縣猴痘疫苗接種率，保護民眾免於猴痘病毒感染。

▲▼花蓮衛生局呼籲符合接種對象者，請盡速完成接種2劑疫苗，取得完整保護力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

認識猴痘疫苗及接種對象。
 
猴痘傳播對象以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，相關猴痘疫苗預約資訊可至花蓮縣衛生局網站： https://www.hlshb.gov.tw/查詢。
 

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