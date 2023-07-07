全家私品茶炎夏解方喝「鮮露青茶、醇奶茶」消暑！LAIMO聯名杯可愛爆表！

▲夏天好熱，不論是上班上課還是出遊玩樂時，想喝涼飲解渴，隨時走到巷口全家便利商店點一杯私品茶，都能讓茶香消除火氣、找回涼爽好心情。

消費中心／綜合報導

夏日炎炎熱到爆汗，讓人好想隨時來杯沁涼飲料解解渴。手搖飲雖然品項豐富但不是隨處都有，而且過多糖分和精緻配料就像熱量炸彈，要是天天喝身體肯定要抗議大喊「吃不消」呀！酷熱夏季哪裡隨時準備好清熱消暑的飲品等著大家來品嚐呢？答案就是「全家便利商店」！私品茶系列自即日起新登場兩款新品「鮮露青茶」和「鮮露醇奶茶」，不僅帶有清新花香驅散夏日燥熱，還有回甘底韻，宛如現泡茶一樣好喝，讓人盡情享受一場舌尖品味饗宴。

全家便利商店私品茶夏季最新推出的定番飲品「鮮露青茶」和「鮮露醇奶茶」，讓人隨時可以喝上一杯最純粹的清香茶飲，雖然只要走進門市簡單方便就能獲得透心涼，但全家對待茶飲的態度可絕不隨便！看似單純的「鮮露青茶」其實具備了嚴選台灣在地好茶、製程改良提升茶感以及訴求微糖茶感三大特色。使用台灣北部茶區優質茶菁製成，鮮採在地嫩葉茶種青香，具有天然果香及久泡不澀的自然風味；輕焙火輕發酵製成，保留青茶特有濃醇底韻，卻絲毫不苦澀，入口只感受到滿口茶香與別緻花香氣，讓人忍不住感嘆「這杯好清爽，根本酷暑救贖！」更添加麥芽糖與白糖取代一般砂糖的厚重甜味，以三分糖凸顯鮮露品種獨特花香氣息，茶湯呈現清澈明亮蜜黃色，喝來順口回甘，尾韻久久不散，喝一口彷彿一秒置身茶園，享受大自然最珍貴的恩賜。

▲全家便利商店私品茶今夏最新生力軍「鮮露青茶」（右）、「鮮露醇奶茶」（左），採用北部茶區茶樹最嫩葉，輕焙輕發酵製成清香回甘美味。

愛喝奶茶的人一定懂那種喝到「要奶不奶、茶味淡到不行」的奶茶心有多痛！探店的過程總是好怕踩到雷，但全家便利商店私品茶新品「鮮露醇奶茶」完全可以放心喝，口感豐潤又香濃，絕對讓人欲罷不能。同樣鮮採茶樹最嫩葉製作，使用輕焙、輕發酵製成青茶，入口前先被輕揚優雅茶香給療癒，加入鮮奶後既保留了茶感的清新底韻，又碰撞出新滋味，依然喝得到茶香四溢並帶有獨特的花香氣息，中段則能在舌尖上感受到絲絲柔滑的清爽奶香風韻。茶磚同樣添加麥芽糖與白糖取代砂糖，微甜三分糖提升了茶香也讓奶茶口感更加溫潤，而且點到為止不膩口，搭配小點心、甜品就是一份讓人心情舒暢愉快的完美下午茶，喝過的網友也大推「這個真的好喝 很喜歡！」、「加的是鮮奶但喝起來完全不輸給奶精奶茶」。

▲「鮮露青茶」及「鮮露醇奶茶」滋味甜香，再來份點心一同品嚐，心情超療癒。

全家便利商店私品茶「鮮露青茶」和「鮮露醇奶茶」，不只要讓民眾的夏天可以隨時消暑，就連裝飲品的杯子也有小驚喜，攜手LAIMO馬來貘推出聯名旅遊杯，杯身上馬來貘興沖沖要出門玩耍的圖案超級可愛，看了就開心；即日起至7/11還有期間限定的嚐鮮價優惠，鮮露青茶（冰/熱）從原價40元變35元，鮮露醇奶茶（冰/熱）則是原價55元變45元，另外還可搭配49、59、69元的餐餐超值配，小小銅板價就能喝到時尚品味。

▲全家便利商店私品茶「鮮露青茶」和「鮮露醇奶茶」與LAIMO馬來貘合作，萌萌的茶飲杯身加上限時優惠價，讓人忍不住天天都想喝。