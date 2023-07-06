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一次2口味！　日本超人氣「淺草宿六飯糰」台灣超商吃得到了

▲▼OK mart攜手東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」推出2款三角飯糰。（圖／業者提供）

▲東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」跨海登台了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本排隊飯糰台灣也能吃到了！有超商強勢攜手東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」，聯手推出2款三角飯糰，包括山味「豚味噌飯糰」及海味「鹽鮭飯糰」，每一顆飯糰都是嚴選日本真空原裝新潟產越光米，再搭配增量50%的內餡，大口咬下超滿足，即日起就能衝門市開吃。

▲▼OK mart攜手東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」 推出2款三角飯糰。（圖／業者提供）

▲2款飯糰的米飯是選用日本真空原裝新潟產越光米，口感Q彈好吃。

OK mart驚喜找來創立69年的東京人氣飯糰店「おにぎり淺草宿六」跨國合作，首度於海外推出聯名鮮食，選用日本真空原裝新潟產越光米，口感Q彈有香氣，一共打造2款全新三角飯糰，首推「豚味噌飯糰」，是以濃郁赤味噌結合日本清酒製成醬料後，再以蒜末、薑末爆香，加入完美肥瘦比豬絞肉，每一口都能吃到味噌香及豬肉焦香口感，罪惡爆表。

另一款「鹽鮭飯糰」則是取自日本本店經典口味，鮭魚切片大小相同，並使用蒸烤方式讓魚肉均勻熟透，最後包進飯糰當中，且2款飯糰內餡也特意增量50%，滿足到不行，即日起於全門市上市。

▲▼「全家X青花驕」聯名6款鮮食。（圖／業者提供）

▲▼「全家X青花驕」推出6款聯名鮮食。

▲▼「全家X青花驕」聯名6款鮮食。（圖／業者提供）

另，全家近日則找來王品旗下人氣麻辣鍋品牌「青花驕」合作，一口氣推出6款全新鮮食小吃，首推這碗「獨門青麻椒關東煮」，是選用獨門青麻醬與豬骨、雞骨、大白菜進行熬煮，再加入青花驕貢丸、凍豆腐、米血等配料，口感辛香鮮麻、不油不膩，再來是「青花椒麻虎紋蛋」，是以泰式炸蛋搭配青花椒麻醬汁，打造微麻微辣的滋味。

還有4款冷凍袋裝小吃，首推「青花椒麻霸王炸雞腿」，是酥脆雞腿佐以青花驕花椒粉提味，咬下帶有麻香口感，而「青花椒麻香烤雞翅」則是以醬燒烤翅帶出清香辣勁，每袋內含2支2節翅與1支翅腿，還有道地川味「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麺」等2款主食，通通不能放過，即日起正式開吃，至7月25日前凡於購買青花驕聯名產品任1款，就送青花驕「特色綜合丸」兌換券1張，限至青花驕門店內消費使用。

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