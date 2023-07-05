手刀囤一波！　超商「21款哈根達斯雪糕／迷你杯」限時5天下殺了

▲超商祭出限時5天哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

冰控們囤起來！有超商祭出最新「哈根達斯優惠」，一共有「21款迷你杯、雪糕」可享「任選買3送4或買5送4」共2大優惠，換算下來，最低只要72元就能爽吃哈根達斯，即日起限時5天開跑，趕緊衝門市搶買一波。

全家即日起至7月9日限時5天於全門市祭出「21款哈根達斯迷你杯／雪糕任選買3送2／買5送4」共2大好康，其中，迷你杯口味包括香草、巧克力、淇淋巧酥、草莓、抹茶、夏威夷果仁、芒果、藍莓塔、哈密瓜、雙重巧克力甘納許馬卡龍、草莓覆盆子馬卡龍及柚香檸檬馬卡龍，而雪糕有巧克力脆杏仁、抹茶杏仁粒、草莓、淇淋巧酥、香草焦糖脆杏仁、巧克力草莓巧脆、芒果脆皮、花生醬及草莓覆盆子馬卡龍，通通任挑任選，換算下來，單支或單杯最低只要72元就能吃到。

▲Mister Donut限時買6送3。（圖／記者蕭筠攝）

另，甜點控則不能放過Mister Donut「甜甜圈買6送3」優惠活動，至7月6日前於全門市挑選9個甜甜圈或點心，內含1款指定商品，其中3個直接免費吃，指定商品包括熊大甜甜圈、莎莉甜甜圈、熊美甜甜圈、檸檬蜜糖波堤、鄉村奶奶檸檬歐菲香、檸檬優格波堤、雙層檸檬優格歐菲香、雪白檸檬優格波堤及檸檬漾波堤，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，各門市數量有限、售完為止。