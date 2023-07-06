超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　還能寄杯、冷熱互換

▲全家限時1天好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控準備搶！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有限量指定甜點買2送1、極鬆餅買6送3及罐裝咖啡買6送6等共4大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡部分開放寄杯、冷熱互換。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有限定優惠等搶。

全家7月好咖日一口氣祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年1月31日，加碼還有「minimore香草卡士達泡芙買2送1（限量2000組）」、「Let’s Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅買6送3（限量3000組）」等好康，提醒泡芙兌換期限為2023年7月31日前，罐裝咖啡及鬆餅則可兌換到2023年10月31日前，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲伯朗咖啡7月限定買1送1優惠日一次看。（圖／翻攝粉專）

另，伯朗咖啡館也祭出7月卡友限定「飲品買1送1」優惠，凡於7月10日、7月17日、7月24日持伯朗Lounge卡消費，即可享「全飲品買1送1」，且不限容量，結帳金額以高價品計算，提醒手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。