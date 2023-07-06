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求職新招數！大馬男履歷貼多元計程車後座　意外被看見真的面試了

▲▼納茲魯丁在車上張貼履歷讓乘客查閱，沒想到真的獲得面試機會。（圖／翻攝自推特）

▲納茲魯丁在車上張貼履歷讓乘客查閱，沒想到真的獲得面試機會。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一位名叫納茲魯丁（Naziruddin Najohan）的男子，最近因為在推特曝光了他奇特的求職方式而吸引了不少網友的目光，原來這名Grab司機在他的車上張貼履歷讓乘客查閱，沒想到真的獲得了面試的機會，讓男子笑稱，「不敢相信這個方法真的奏效」。

綜合當地媒體報導，過去曾在2家公司擔任銷售工程師的納茲魯丁，今年4月離職後就加入了當地的叫車服務公司Grab，成為一名全職司機。某天，一名女乘客和他聊天時，突然詢問他的教育背景，「我當時剛好帶著一份電子履歷，於是我就給了她，而這名女乘客居然告訴我她要替我將履歷發給其他雇主」。

納茲魯丁從這一次的經歷得到不小的啟發，「我想說，我大部分的乘客都是有工作的成年人，他們所在的公司很有可能會招人，於是我便將我的履歷列印出來貼在汽車座椅後面，增加履歷的曝光率」。

出乎納茲魯丁意料的是，他的方法居然取得了意外的成果，不少乘客在發現這新穎的求職方法後，都會拍下他的履歷幫忙打聽職缺，其中更有一名乘客還特別拍下他的履歷，說是要將履歷發給招聘人員。

納茲魯丁指出，「我一開始並沒有將對方的話放在心上，直到我後來查了LinkedIn後，才發現這名乘客其實是某電子商務公司的部門總監，而我隔天也確實收到了面試通知，接下來就讓我們看看會發生什麼事吧！」

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