大馬14歲哥被霸凌後「鬼附身」！親手掐死9歲弟　母目睹犯案全過程

▲馬六甲警方證實已對這起哥哥殺死弟弟的案件展開調查。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名14歲少年疑因長期在學校被霸凌，導致出現「鬼附身」的症狀，而被家長接回家中靜養。不料，少年5日卻趁父母外出工作時，在馬六甲的家中親手掐死了年僅9歲的弟弟，釀成人倫悲劇。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於5日中午12時。當時，少年的父母都已出門上班，只留下少年與因眼睛不適、在家休息的9歲弟弟獨自在家。上班途中，少年放心不下的母親突然打開家中監控查看，不料卻驚見長子正在「行凶」，嚇得母親立刻聯絡附近鄰居到家中施救。

鄰居兼目擊者庫倫佐哈尼形容，他接獲受害者母親的來電後，就立刻跑到隔壁，只見哥哥當時正掐住弟弟的脖子，而弟弟則臉色蒼白、全身乏力，於是庫倫佐哈尼一邊大叫著要哥哥鬆手，一邊用力掰開哥哥的手，試圖將2人分開，不過「哥哥似乎沒有意識到自己的行為」。

當庫倫佐哈尼成功分開兄弟2人時，弟弟早已沒了氣息，一動不動地癱軟在客廳地板上，雙手也已發紫、失去生命跡象。報導稱，犯案的少年其實早在數周前便因在學校作出「鬼附身」的異常舉動，被校方勸導在家中休養，而他返家後也曾試圖掐死父親，不料如今還是釀成悲劇。

庫倫佐哈尼指出，「我沒想到一樁慘案就這樣在我眼前發生。哥哥以前是個好孩子，只是最近他投訴自己在學校被霸淩，才會導致精神受創、出現胡言亂語的情況。」馬六甲中央警區證實，警方目前已對此案展開調查，但由於案件涉及2名未成年的兄弟，因此促請民眾不要多做猜測，以免影響警方調查。