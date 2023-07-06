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泰版全智賢憂鬱症輕生！捲「毒殺案」代言戲劇全掰　母曝急救情況

▲▼波麗雀亞・彭檀娜妮可。（圖／翻攝自IG）

▲波麗雀亞驚傳憂鬱症輕生，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

泰國有「泰版全智賢」之稱的女星波麗雀亞・彭檀娜妮可（Ice Preechaya），在7月4日驚傳輕生後昏迷，她的母親發現後立即將她送到醫院急救，而波麗雀亞的母親也在女兒出事2天後，出面更新了波麗雀亞的最新情況。

據《泰國頭條新聞》報導，波麗雀亞的母親透露，她4日突然收到波麗雀亞傳來的一封簡訊，上面寫著「我愛媽媽」幾個字，讓她感到女兒有些不尋常，隨即走入女兒的房間查看，不料居然發現波麗雀亞正呼吸微弱地癱倒在地板上，於是她立刻將女兒送入醫院就診。

波麗雀亞抵達醫院後，由於醫師擔心她會發生休克，於是迅速將她送入急診室搶救，所幸檢查結果未出現異常之處，而波麗雀亞目前也已脫離險境，並被轉至一般病房。

▲▼波麗雀亞・彭檀娜妮可。（圖／翻攝自IG）

報導稱，1990年出生的波麗雀亞，曾是GTH電影公司年度力捧的女星。她在2012年參演《愛情大凸搥》後就聲名大噪，除了創下1.6億泰銖的票房外，更被提名為2013年泰國電影金天鵝獎的最佳女主角，成功從模特兒變身電影咖，演藝之路十分順遂。

然而，泰國今年5月有一名女子涉嫌利用氰化物謀財害命，導致至少14人死亡。當局在調查此案時，發現波麗雀亞曾購買氰化物，她因此被捲入這起「連環毒殺案」，形象受損。雖然波麗雀亞事後澄清自己未毒殺他人，但相關傳聞還是讓她的廣告代言被取消、電視劇推遲播出。

波麗雀亞的母親證實，女兒一直患有憂鬱症，遇到問題時也會變得十分焦慮，而「連環毒殺案」的誤會發生後，波麗雀亞更是經常胡思亂想，最後才會想不開做出輕生的舉動。粉絲得知消息後，紛紛到她的社群網站為她加油打氣，也希望她的身體和心理都能早日康復。

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