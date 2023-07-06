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社會 社會焦點 保障人權

持西瓜刀、木棍搶女移工3千元　桃園2男慘痛代價出爐

▲桃園市2名徐姓男子今年2月共乘機車，行經觀音區某路段時見越南籍女移工隻身騎電動自行車，分持西瓜刀與木棍洗劫3,000元，事後被警方循線查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲2名徐姓男子今年2月共乘機車，行經觀音區某路段時見越南籍女移工隻身騎電動自行車，分持西瓜刀與木棍洗劫3,000元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2名徐姓男子今年2月共乘機車行經觀音區某路段，見越南籍女移工隻身騎乘電動自行車，假借掉落東西幫忙撿拾，等女移工停車後，分持西瓜刀、木棍恫嚇繳付錢財，女移工心生畏懼繳付僅有3,000元，2男得手後揚長而去，案經大園警方循線查獲到案；桃園地院審理後依攜帶凶器強盜罪，分別判處2人各7年2月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，2名徐姓男子今年2月5日晚間近8時許，共乘機車在觀音區富玉路附近，見越南籍女移工隻身騎乘電動自行車，2人因缺錢花用，假借女移工掉落東西幫忙撿拾為由，等女移工停車查看時，2人徒手將女移工推倒在地，分持西瓜刀與木棍架在女移工頸部恫嚇，「將身上錢拿出來」，女移工心生畏懼下繳付身上僅有3000元，2男得手後隨即騎車逃離現場，女移工隨即報警處理。

案經大園警分局循線查獲2名徐姓男子到案，依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方偵結依攜帶凶器強盜罪嫌將2名徐姓男子起訴。

桃園地院法官審理時，根據檢警提供現場西瓜刀、木棍、現場監視器截圖照片、黑色安全帽、雨衣及雨褲等證物佐證，2名徐姓男子均坦承犯行不諱，地院合議庭審酌，2男均年紀尚輕且身強體壯，不思以己力謀生，循正當途徑獲取財物，竟持西瓜刀及木棍強盜告訴人財物，造成其身心莫大恐懼，嚴重危害人民生活安全與社會秩序，迄今未與告訴人達成和解，衡量2人始終坦承犯行，犯後態度尚屬良好，且犯罪所得尚非鉅額，審結依攜帶凶器強盜罪，分別判處有期徒刑7年2月，本案還可上訴。

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