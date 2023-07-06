男網路販毒「客人沒上門警先到」真咖啡當毒品賣　這下慘了

▲桃園市廖姓男子因缺錢花用，竟在網路群組兜售「咖啡」、「糖果」等毒品廣告，中壢警方釣出廖男交易時當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子因缺錢花用，去年11月在網際網路LINE群組上兜售暗示毒品之「咖啡」、「糖果」訊息，明知自己根本沒有毒品可賣，仍意圖向不特定人士詐取金錢，中壢警方網路巡邏時發現，釣出廖姓男子在桃園區中山路交易時當場人贓俱獲，警方查出不含毒品成分的19包咖啡包與手機等證物。廖男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱咖啡是在小北百貨購買，檢方偵結依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

檢警調查，20歲的廖姓男子去年11月間因缺錢花用，明知自己無毒品可出售，卻以市售之「TGC大尖山」咖啡包充作毒品販售，在網際網路上某群組上兜售暗示毒品之「咖啡」、「糖果」之訊息，意圖向不特定人士詐騙金錢，未料卻讓中壢警分局員警在網路網路巡邏時發現，佯裝買家釣出廖男於去年11月8日晚間11時許在桃園區中山路某處交易。

廖男不疑有他，依約前往交易地點準備交易，員警喬裝買家在現場等候，見廖男現身交出6000元購買毒品，廖男交付19包咖啡包時，員警當場表明警察身分，當場扣得不含毒品之19包咖啡包與手機等證物，偵訊後依違反毒品管制條例移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，廖男否認犯行，辯稱咖啡包是在小北百貨購買的，根本不是毒咖啡包，但坦承有在網路群組兜售，檢察官認為，廖男原有詐欺之故意，且已著手詐欺行為，仍應以詐欺罪之未遂犯起訴，偵結依刑法第339條之4第2項之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪嫌起訴，手機與咖啡包則依規定宣告沒收。