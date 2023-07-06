　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男網路販毒「客人沒上門警先到」真咖啡當毒品賣　這下慘了

▲桃園市廖姓男子因缺錢花用，竟在網路群組兜售「咖啡」、「糖果」等毒品廣告，中壢警方釣出廖男交易時當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

▲桃園市廖姓男子因缺錢花用，竟在網路群組兜售「咖啡」、「糖果」等毒品廣告，中壢警方釣出廖男交易時當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子因缺錢花用，去年11月在網際網路LINE群組上兜售暗示毒品之「咖啡」、「糖果」訊息，明知自己根本沒有毒品可賣，仍意圖向不特定人士詐取金錢，中壢警方網路巡邏時發現，釣出廖姓男子在桃園區中山路交易時當場人贓俱獲，警方查出不含毒品成分的19包咖啡包與手機等證物。廖男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱咖啡是在小北百貨購買，檢方偵結依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

檢警調查，20歲的廖姓男子去年11月間因缺錢花用，明知自己無毒品可出售，卻以市售之「TGC大尖山」咖啡包充作毒品販售，在網際網路上某群組上兜售暗示毒品之「咖啡」、「糖果」之訊息，意圖向不特定人士詐騙金錢，未料卻讓中壢警分局員警在網路網路巡邏時發現，佯裝買家釣出廖男於去年11月8日晚間11時許在桃園區中山路某處交易。

廖男不疑有他，依約前往交易地點準備交易，員警喬裝買家在現場等候，見廖男現身交出6000元購買毒品，廖男交付19包咖啡包時，員警當場表明警察身分，當場扣得不含毒品之19包咖啡包與手機等證物，偵訊後依違反毒品管制條例移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，廖男否認犯行，辯稱咖啡包是在小北百貨購買的，根本不是毒咖啡包，但坦承有在網路群組兜售，檢察官認為，廖男原有詐欺之故意，且已著手詐欺行為，仍應以詐欺罪之未遂犯起訴，偵結依刑法第339條之4第2項之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪嫌起訴，手機與咖啡包則依規定宣告沒收。

 【更多新聞】

►病患急診室暴走！作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

桃園騎士遭大貨車輾過身亡　警方找到肇逃司機了

傳A片給外傭還強拉手摸下體　色男辯「讓她玩鸚鵡」下場出爐

 

 

 

ET快訊
李玟家人忍痛辦後事　富商老公趕回港「見最後一面」
醫宣告不治！86歲母淚求奇蹟「親為李玟頭頂針灸」
LINE更新！　三大新功能亮相
男殺妻追兒！鄰居目擊「孩子渾身血」　曝夫妻常爭吵
獨／李玟生前罹乳癌！　獨自動刀「老公在外旅遊」
志願役體格基準放寬！　男152公分就可當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

隱匿凶宅墊高價金「詐貸千萬」！　新北議員曾煥嘉與父遭判刑

獨 ∕ 穿越鋼索下降40米寬峽谷　馬崙山救援黑鷹飛官技術高超

「全部殺光」民進黨部主委接恐嚇單...還罵5億高中生案　婦落網

後備輔導中心爆貪瀆　不實發票詐領38萬付餐費、紅白帖

白牌機車闖國3「還一路逆騎」　女駕駛嗆：你不要命別人還要！

彰化男殺妻追打兒！鄰居直擊「孩子渾身是血」　曝夫妻常爭吵

男網路販毒「客人沒上門警先到」真咖啡當毒品賣　這下慘了

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

隱匿凶宅墊高價金「詐貸千萬」！　新北議員曾煥嘉與父遭判刑

獨 ∕ 穿越鋼索下降40米寬峽谷　馬崙山救援黑鷹飛官技術高超

「全部殺光」民進黨部主委接恐嚇單...還罵5億高中生案　婦落網

後備輔導中心爆貪瀆　不實發票詐領38萬付餐費、紅白帖

白牌機車闖國3「還一路逆騎」　女駕駛嗆：你不要命別人還要！

彰化男殺妻追打兒！鄰居直擊「孩子渾身是血」　曝夫妻常爭吵

男網路販毒「客人沒上門警先到」真咖啡當毒品賣　這下慘了

竹北氣爆！16歲少年身插8管未脫險　每天忍痛清創...臉部最嚴重

龍過脈八色鳥被「大砲」包圍　南投林管處緊急啟動保育措施

李玟輕生亡！憂鬱症不挑人「無法停止負面思考」　醫：1時期自殺風險

李玟告別式時間曝光！　親姐痛心「遺體將被解剖」原因曝光

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

台東縣醫療救護隊聯手衛生局所　實兵演練災難救助

囤房稅2.0上路！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

代理陳建州PLG職務2天　新執行長遭爆料強行環抱啦啦隊員

暑期公益「反霸凌、反毒品」　學童與警察面對面接觸超有感

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

社會熱門新聞

父榔頭砸死妻　兒滿身血衝超商求救

快訊／中和凌晨死亡車禍！Gogoro騎士噴飛不治

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

醫性侵學妹要關6年　她判決前輕生亡

彰化男榔頭打死妻再追打兒　家庭背景曝

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

前台南議長郭信良遭搜索　檢調偵訊中

遭學長性侵崩潰輕生　放射科醫判6年

人夫偷吃同事　上癮喊找機會再來

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

即／新竹男登馬崙山失蹤　八仙山十文溪底尋獲遺體

教務主任搞上新婚女師　出浴濕潤照讓人夫崩潰

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

即／台中工人遭1萬1千伏特高壓電擊！無生命跡象

更多熱門

相關新聞

送貨員收「怪怪包裹」助逮2詐團成員

送貨員收「怪怪包裹」助逮2詐團成員

桃園市一名快遞送貨員昨（29）日晚間接到送貨任務，收到包裹感覺是金融卡，質疑是否為詐騙集團寄送，第一時間立即向中壢警方報案，警方據報後埋伏在旁，趁快遞人員送交包裹時，一舉查獲2名詐騙集團成員到案，並起出包裹內大批金融卡、手機等證物，並在2名成員身上查獲毒品吸食器，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

網路成癮害心智　醫憂：IQ退化

網路成癮害心智　醫憂：IQ退化

百萬部落客肉魯授超強文案　東港潮州開跑

百萬部落客肉魯授超強文案　東港潮州開跑

侯友宜台大演講聲量衝第一、賴清德敬陪末座

侯友宜台大演講聲量衝第一、賴清德敬陪末座

網路遊戲成癮連續1年以上　醫：速求助身心科

網路遊戲成癮連續1年以上　醫：速求助身心科

關鍵字：

桃園男網路兜售假毒咖啡釣魚中壢警方

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面