見國中女同學擁抱「鹹豬掌摸肚皮」趁機揩油　噁男下場曝

▲賴姓男子遇見國中女同學，2人在車上聊天，賴不僅擁抱女子，還以手掌緊貼在她肚子上。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年12月某日凌晨，在中壢區某超商前遇見昔日國中女同學，因許久未見面，2人遂在女子車上閒聊時，賴不僅伸手抱住女同學，還以手掌隔衣在女同學的肚子上，女子感覺不舒服藉口打電話閃避，賴男才縮手，事後女子自覺受辱報警提告；桃園地院審理時，賴男坦承犯行，法官審結依性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，22歲的賴姓男子去年12月17日清晨4時許，在中壢區某超商前遇見國中女同學，恰好2人前月才重新聯繫，一打開話匣子聊個不停，2人隨後在女子車上閒聊，未料，賴男卻一時衝動，趁女子不及抗拒之際，突然自女子座椅後伸手將女子抱住，並將手掌隔衣貼附女子腹部處，女子感覺不舒服，藉口接聽電話退避，賴男自覺失禮亦時同鬆手，女子事後自覺受辱，向中壢警方報警提告。

桃檢調查時，賴坦承犯行不諱，女子則指證歷歷，並有路旁監視器錄影畫面翻拍照片佐證，檢方偵結依違反性騷擾防治法向地院聲請以簡易判決處刑。

桃園地院審理後，法官審酌賴男不思尊重女性，乘告訴人不及抗拒之際，對其為禁錮式擁抱，並將手掌隔衣貼附其腹部等之性騷擾犯行，導致女子心生嫌惡、不適及不安全感，欠缺尊重女性身體自主權之觀念，侵害其身體自主尊嚴；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，但考量被告迄今未與女子和解獲取諒解，並衡量以被告前無犯罪前科之素行，審結依性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金，本案還可上訴。