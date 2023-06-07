太缺錢！男跳桃園名廟「景福宮」許願池撈3千元硬幣　警1hr逮人

▲桃園市連姓男子因缺錢竟跳進桃園大廟景福宮前許願池撈錢幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市連姓男子缺錢孔急，昨（6）日深夜潛入桃園知名大廟景福宮，看見許願池內有許多錢幣，見四下無人竟跳入池內大撈錢幣，路過民眾發現後立即報警處理；桃園警分局青溪派出所員警據報後根據廟方監視器過濾，1小時內就查獲連男到案，並起獲3千餘元硬幣等贓款到案，偵訊後依竊造罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，昨（6）日深夜11時40分許，桃園警分局青溪派出所巡佐何政裕、警員陳倍如、吳阡羽巡邏經過中山路，有路人反映看到1名男子跳入景福宮前許願池內撈錢幣。

▲桃園警方1小時內查獲連姓男子涉嫌在景福宮許願池撈錢幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警根據監視器畫面追查，在1小內就查獲30歲連姓男子到案，當場起獲3千8百餘元硬幣，連男辯稱因缺錢花用才鋌而走險，警方直呼連神明在前都犯案，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警方1小時內查獲連姓男子在景福宮許願池撈錢幣，並起出3800餘元錢幣等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福宮廟方則對員警迅速查獲嫌犯到案表達肯定與感謝，並呼籲民眾如有困難，廟方願意盡力協助，切勿擅自在許願池撈錢幣，對神明做出不敬之行為。