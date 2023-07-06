進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

▲夏季是旅遊旺季，亦進入登革熱流行期，桃園市衛生局籲請民眾留意周遭環境，出國返鄉亦須注意自身健康。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年新冠疫情減緩，出國旅遊人口增多，但一進入登革熱流行期，桃園市衛生局指出，截至7月5日為止，國內目前累計241例登革熱病例，其中181例為本土病例（皆在南部），桃園市有9例境外移入登革熱，建議市民留意居家環境清潔，若自國外旅遊返國，亦須注意自身健康狀況，若出現發燒、骨頭痠痛、嘔吐等腸胃症狀時，應立即就醫並告知相關旅遊與接觸史，避免錯過治療黃金時間。

桃市衛生局表示，近期南部本土登革熱疫情持續發展，桃園市衛生局呼籲暑假是傳統旅遊旺季，民眾如有安排戶外活動，一定要做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET及Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊液，避免被蚊蟲叮咬。

此外，今年「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病與茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」已於6月14日公告，衛生局會加強查核菜園、空地以及市場等高風險區域，籲請民眾務必加強孳清；民眾如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），衛生局將依傳染病防治法開罰3,000元到15,000元不等罰鍰。

桃園市衛生局統計，近期接種新冠疫苗人數逐週增加，平均每週有破千接種數，可能與部分民眾擔心出國感染新冠肺炎而前往接種疫苗有關。衛生局提醒，若家中有65歲以上，且有慢性病史或未接種滿3劑新冠疫苗之高風險族群長者，應提高警覺並儘速接種，以及早獲得保護力。民眾如果前往人潮密集處，務必要做好必要防護措施，讓自己快樂出遊、平安返家。