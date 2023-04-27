快訊／聯華惡火再添冤魂釀8死　女移工首日上班遇劫命喪異鄉

▲彰基院長陳穆寬探視女移工。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

聯華食品彰化廠一場惡火造成7死15輕重傷慘劇！其中1名菲律賓籍39歲女作業員，24日才剛到台灣，25日就遭遇到火警，被救出後已經無生命跡象，送到員基經過50分鐘CPR、4次電擊搶救後轉送彰基，稍早傳來噩耗，多重器官衰竭，搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨，這場惡火也造成8人死亡。

彰基醫學中心院長陳穆寬，26日早上探視聯華火警外籍傷患後表示，這位外籍傷患因為送到員林基督教醫院時就沒有呼吸心跳，經過50分鐘的CPR、4次的電擊，並且緊急使用葉克膜，然後轉送到彰基醫學中心搶救，但是目前升壓劑都是還是用到最高的，所以狀況還是非常危急。

▲彰基醫療團隊。（圖／彰化基督教醫院提供）

由於這名女性移工，在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；今（27）日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午的時候，病患經搶救無效不幸過世，醫護人員都相當的難過與不捨。

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，另一名43歲男性病患，聯華大火的重症病患，一度昏迷指數只有3分，但是經過緊急插管以及用呼吸器搶救後，經過三天醫療團隊的治療，狀況逐漸穩定，在今（27）日已經能夠拔管，並且能夠跟醫護人員交談，這對於醫護人員及家屬來說都相當的振奮，病患情況也暫時脫離險境。