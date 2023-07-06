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大稻埕「下班時間放煙火」人車塞爆　北市觀傳局回：活動很受歡迎

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於今（5）日晚間8:30施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於5日晚間8:30施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日到8月20日整整51天舉辦，並於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火；但由於週三是上班日，5日首場施放180秒煙火時，周邊擠進5萬人潮塞爆，汽車族更擠在市民大道上至晚上10時30分引發民怨。主辦大稻埕夏日節的台北市觀傳局長陳淑慧表示，是因為活動非常受歡迎，所以來非常多人。

台北大稻埕夏日節7月1日至8月20日展開，台北市觀傳局規劃，要在每週三晚上8時30分施放180秒煙火，另外8月20日閉幕當天也有煙火表演。但7月5日進行首場煙火施放時，儘管現場出動500名工作人員，仍有現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處可丟問題，且從晚間6時開始湧入大批民眾進場，此時又遇下班車潮，進而造成交通大打結。

▲「大稻埕夏日節」即日起至8/20開跑，今施放3分鐘煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

只見大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等大塞車，且一路到晚上10時30分市民大道都在塞，民眾不斷上PTT抱怨，「現在市民大道整個塞爆，是有什麼事故還是活動嗎？蔣萬安不用出來負責嗎？」、「放煙火交管囉 再來每週三都有」、「低能上班日下班放煙火」、「社畜加完班再集體在市民大道上動彈不得一小時，只聽到嘲諷的爆炸聲」。

針對大稻埕煙火節造成大塞車，陳淑慧6日上午受訪時表示，這次辦大稻埕夏日節有幾個重點，包括要把時間、場次拉長，因為往年大稻埕煙火只有1天，人員疏散會比較久，所以希望透過分流將煙火時間延後，降低所謂交通節點，此次辦活動第一優先是希望不要影響居民原先生活秩序，希望透過規劃把影響降到最低。

陳淑慧提及，這次人數基本上都是爆量的，看照片就可以知道都是滿滿的人，的確花了半小時做舒緩，但「就交通問題，可能還是要請交通局的科長來解釋。」

面對陳淑慧甩鍋給交通局解釋，媒體追問，陳身為活動總PM，連台北市副市長李四川都說有必要檢討，未來還有6場煙火，每週三都會塞車嗎？陳淑慧回應，因為這次活動有51天，所以每天都開工作檢討會議，「我們對於我們自己要捫心自問，因為活動沒辦法百分之百⋯但我們都希望能夠做到最高分，所以有些要檢討。」市府也有發現一些問題，今日將由李四川親自主持跨局會議。

至於原先希望將活動時間拉長改善交通，結果反而讓市民大道晚上10點30分都還在塞車？陳淑慧說，「這個活動就是非常受歡迎，宣傳也很到位，所以來非常多人，活動散場還會精進，只是這個活動還是非常的精彩，我們還是歡迎大家來。」

另外，關於8月20日閉幕活動時，會不會有更精進的交通作為？陳淑慧允諾，「一定會有。」整個交通提醒會更完善，範圍可能也會大一點。

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