▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

基北北桃「都會通」1200交通月票於7月1日正式上路，但欲挑戰立委選舉的國民黨台北市議員徐巧芯6日踢爆，各地TPASS上面都寫了「行政院」，原來是各縣市政府都收到中央公文，要求只要不幫政院宣傳，就拿不到經費補助，痛批透過行政資源，威脅地方政府成為政院宣傳部門。

徐巧芯6日於臉書踢爆，最近發現各地的TPASS上面都寫了「行政院」，經過調查才發現，各縣市政府都收到這份公文，「上面寫著只要不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助。」

徐巧芯提及，中央希望地方一起宣導沒有錯，但用這麼強硬的手法，還真是少見，甚至連地方自己出錢做的宣傳都一定要註明「行政院」，否則未來就拿不到TPASS的補助，形同綁架了縣市政府以及廠商。

徐巧芯指出，調查後更發現，本來說7月初就要發下70%補助金給地方縣市政府，結果目前跳票中，但廠商都已經開始運作本案，經費若遲遲不發，該如何是好？這根本就是透過行政資源，威脅地方政府要成為行政院的宣傳部門，否則讓你開天窗、讓你難堪，「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」

▼台北市議員徐巧芯踢爆，TPASS中央搶功，強勢要求文宣不標註「行政院」，就不給地方補助。（圖／徐巧芯提供）