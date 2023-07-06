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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅「選舉敏感」不去柯文哲演唱會　評「防彈阿北」比音盲好一點

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲將於7月29日召開演唱會，一張實體票價8800元，比南韓天團BTS防彈少年團還貴、與女團BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。「柯黑大魔王」民進黨台北市議員王世堅表示，自己過去在議會狂轟柯文哲，至今也沒事，所以認為柯是「防彈阿北」，不過也提及過去認為柯文哲是音盲，現在只比音盲稍微好一點。

王世堅6日下午於台北市議會受訪，被問到會不會買柯文哲一張8800元演唱會門票？王世堅聽聞問題後笑稱，「不但柯文哲的不會買，我也沒買過這麼貴的演唱會門票！這大概是天價吧！大概是天團才會有的價格吧？」

至於售價比BTS防彈少年團的演唱會票還貴1000元？王世堅提及，自己過去在議會狂轟柯文哲，結果對方還是沒事，所以柯文哲是「防彈阿北」；防彈少年團賣這麼高的票價，可能柯文哲認為「防彈阿北」也有那個價碼吧。

針對若被柯文哲邀請拉小提琴，會不會答應？王世堅回應，沒有選舉時當然會去，但現在要選舉了，「在2023年1月13日選舉以前，我沒有辦法去，之後當然可以了，但選舉期間抱歉喔！比較敏感。」

另外，由於擔任8年「柯學家」，被問柯文哲音樂程度為何？王世堅說，自己聽到柯文哲唱歌，第一個印象「音盲」，因為他好像對Key跟Tone都不是很有辦法掌控，但柯文哲有一點跟立委高嘉瑜很像，也就是「對音樂的喜愛」和「著迷一件事情後的執著」，雖然柯文哲與高嘉瑜被外界批評，但還是一樣雖千萬人吾往矣，不怕異樣眼光。

王世堅認為，高嘉瑜越唱越好，所以現在很多人瘋迷，但柯文哲可能疏於練習，或是對自己太有自信，「這部分我沒看到柯文哲歌聲進步，所以我過去稱柯文哲是音盲，現在大概只比音盲稍微好一點。」

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