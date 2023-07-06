還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於5日晚間8時30分施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日到8月20日整整51天舉辦，並於每週三、8月20日閉幕當天施放煙火；但由於週三是上班日，5日首場施放180秒煙火時，周邊擠進5萬人潮塞爆，汽車族更擠在市民大道上至晚上10時30分，引發民怨，而台北市副市長李四川6日允諾有必要檢討。

台北大稻埕夏日節7月1日至8月20日展開，台北市觀傳局規劃，要在每週三晚上8時30分施放180秒煙火，另外8月20日閉幕當天也有煙火表演。但7月5日進行首場煙火施放時，儘管現場出動500名工作人員，仍有現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處可丟問題，且從晚間6時開始湧入大批民眾進場，此時又遇下班車潮，進而造成交通大打結。

只見大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等大塞車，且一路到晚上10時30分市民大道都在塞，民眾不斷上PTT抱怨，「現在市民大道整個塞爆，是有什麼事故還是活動嗎？蔣萬安不用出來負責嗎？」、「放煙火交管囉 再來每週三都有」、「低能上班日下班放煙火」、「社畜加完班再集體在市民大道上動彈不得一小時，只聽到嘲諷的爆炸聲」。

針對大稻埕煙火節造成大塞車，李四川6日於台北市政府表示，因為疫情後第一次舉辦大型活動，警察局表示擠了近5萬多人，人多也造成流動廁所、垃圾桶一些問題，加上只有3個水門，疏散時確實要檢討，今日會找交通、環保相關單位做一次改進，也希望能讓擠在5號水門的民眾，可從3、4號水門疏散，「這部分值得再來做檢討。」

媒體追問，這次為什麼會辦在平日週三，且接下來還有6場要放煙火？李四川說，這次是擴大舉辦，剛好是暑假期間，部分學生已經放暑假，才決定週三放煙火。

▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）