　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

▲▼范雲公布性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法之性平三法修正草案。（圖／范雲辦公室提供）

▲范雲公布性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法之性平三法修正草案。（圖／范雲辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲與多個婦女團體6日召開記者會，公布《性別工作平等法》、《性別平等教育法》及《性騷擾防治法》之性平三法修正草案，包含：設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放、提高對行為人，以及未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，也將性騷擾防治法一年申訴期限延長至兩年，但受害者未成年、屬於權勢性騷擾受害者不在此限。

范雲指出，期盼建置完善的性騷擾申訴制度與調查機制，更首次於性別工作平等法提出完整的被害人協助機制，以真正接住被害人。此次三法連修版本，也提高對性騷擾加害人及機關處置不當的罰則，以杜絕包庇與吃案。期望讓不分性別的受害人，不再僅能靠輿論尋求正義，而是從制度面根本防治性別暴力。

范雲表示，臺灣 #MeToo 運動從5月31號開始至今，已經超過一個月，從政界、法律界、學術界、演藝界、到文化界，這把火仍然不滅。#MeToo運動一開始，自己就召集婦女團體與專業團體發出聲明「這一次，讓我們好好接住妳」，團隊至今已協助數十個求助案件，被害人遍及各界，甚至有同一位加害人同時有破百位被害人的案例，且加害時間橫跨數十年。

范雲與多個婦女團體、專家學者共同研擬性平三法修正草案（性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法），並於記者會上公布四大修法重點：

一、補足性平三法適用的身分漏洞

雇主為性騷擾行為人時，直接由地方主管機關調查，不再球員兼裁判；被害人與行為人不同公司時，由行為人雇主負責調查及懲處；擴大性平教育法適用範圍至軍警、矯正學校，接住過去不受保障的學生。

二、改革申訴制度，強化公正外部調查與救濟

將性騷擾防治法一年申訴期限延長至兩年，若受害時未成年、或屬於權勢性騷擾受害者，則不受此限制。調查部分，設計公正外部機制，例如校園中，師對生性平事件調查委員全部外聘，情節重大者擴大調查，且受害學生有權參與加害教師的教評會考核。

職場上，調查時要有外部委員，30人以下中小企業，由外部單位調查，不服申訴的救濟機制，直接由主管機關接手；其他場域的性騷擾，若由警察機關調查，也必須引入外部委員。

三、真正接住被害人，法制化被害人保護經費來源，落實保密原則

在性別工作平等法與性騷擾防治法，加入法定被害人協助服務，且明確保密原則與罰則。被害人所需的心理輔導、諮商、社福資源、法律協助等，將由主管機關或100人以上的公司雇主來提供。也新增，若學生於校外遇性平事件，學校比照校內遇害，一樣必須提供協助。

四、加強行為人裁罰與教育，杜絕雇主包庇或吃案

提高對行為人，以及未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，杜絕包庇與吃案。針對職場性騷擾，明文列舉公司對性騷人行為人懲處樣態，且設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放。在校園端，亦新增對學校吃案、延誤調查等情形的裁罰。

范雲強調，如果制度足夠完善，被害人不需要被迫在社群以 #MeToo 自揭傷疤來獲得正義，將自己暴露於被二度傷害、被責怪、甚至被誣告的處境。當被害人已經出面，接下來就是立法者與改革者的事了。

范雲表示，將於接下來立院臨時會，努力推動改革，珍惜這個用無數被害人傷痛換來的重要修法時刻，針對法條詳加討論，而非倉促通過。讓不分性別的人，都能在社會上、職場上、校園中，真正安心的好好生活。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

賴清德投書時機、身分藏玄機？　黃揚明：趁侯友宜失分乘勝追擊

設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

賴清德投書時機、身分藏玄機？　黃揚明：趁侯友宜失分乘勝追擊

設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

手機變掌機！Joy-Con控制器讓你玩手遊　儀式感滿滿根本Switch

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

初生之犢擁有雙頭容貌　奇蹟存活被視為神顯現

政治熱門新聞

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

男性152公分、BMI 32可當志願役　國防部預告放寬招募體格限制

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

更多熱門

相關新聞

周崇偉爆「熊抱啦啦隊員」　畫面曝光

周崇偉爆「熊抱啦啦隊員」　畫面曝光

PLG職籃前執行長陳建州因為身陷性騷擾風波，宣布自請暫停執行長職務，聯盟4日召開臨時董事會，決議改由周崇偉（現聯盟行銷策略總監）代理執行長職務。但沒想到現在有人爆料，周崇偉過去也曾在KTV熊抱新北國王隊啦啦隊女隊員，影片流出掀起討論。

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

行政院出手！不只讓囤房者繳高稅　3族群共346萬戶可獲降稅利多

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

囤房稅2.0拍板！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估稅收增26億

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估稅收增26億

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

關鍵字：

范雲性騷擾Metoo民進黨性別工作平等法行政院

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面