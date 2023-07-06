設加害人資料庫、最重罰50萬　范雲提「性平三法」修法草案

▲范雲公布性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法之性平三法修正草案。（圖／范雲辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲與多個婦女團體6日召開記者會，公布《性別工作平等法》、《性別平等教育法》及《性騷擾防治法》之性平三法修正草案，包含：設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放、提高對行為人，以及未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，也將性騷擾防治法一年申訴期限延長至兩年，但受害者未成年、屬於權勢性騷擾受害者不在此限。

范雲指出，期盼建置完善的性騷擾申訴制度與調查機制，更首次於性別工作平等法提出完整的被害人協助機制，以真正接住被害人。此次三法連修版本，也提高對性騷擾加害人及機關處置不當的罰則，以杜絕包庇與吃案。期望讓不分性別的受害人，不再僅能靠輿論尋求正義，而是從制度面根本防治性別暴力。

范雲表示，臺灣 #MeToo 運動從5月31號開始至今，已經超過一個月，從政界、法律界、學術界、演藝界、到文化界，這把火仍然不滅。#MeToo運動一開始，自己就召集婦女團體與專業團體發出聲明「這一次，讓我們好好接住妳」，團隊至今已協助數十個求助案件，被害人遍及各界，甚至有同一位加害人同時有破百位被害人的案例，且加害時間橫跨數十年。

范雲與多個婦女團體、專家學者共同研擬性平三法修正草案（性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法），並於記者會上公布四大修法重點：

一、補足性平三法適用的身分漏洞

雇主為性騷擾行為人時，直接由地方主管機關調查，不再球員兼裁判；被害人與行為人不同公司時，由行為人雇主負責調查及懲處；擴大性平教育法適用範圍至軍警、矯正學校，接住過去不受保障的學生。

二、改革申訴制度，強化公正外部調查與救濟

將性騷擾防治法一年申訴期限延長至兩年，若受害時未成年、或屬於權勢性騷擾受害者，則不受此限制。調查部分，設計公正外部機制，例如校園中，師對生性平事件調查委員全部外聘，情節重大者擴大調查，且受害學生有權參與加害教師的教評會考核。

職場上，調查時要有外部委員，30人以下中小企業，由外部單位調查，不服申訴的救濟機制，直接由主管機關接手；其他場域的性騷擾，若由警察機關調查，也必須引入外部委員。

三、真正接住被害人，法制化被害人保護經費來源，落實保密原則

在性別工作平等法與性騷擾防治法，加入法定被害人協助服務，且明確保密原則與罰則。被害人所需的心理輔導、諮商、社福資源、法律協助等，將由主管機關或100人以上的公司雇主來提供。也新增，若學生於校外遇性平事件，學校比照校內遇害，一樣必須提供協助。

四、加強行為人裁罰與教育，杜絕雇主包庇或吃案

提高對行為人，以及未善盡義務的機關罰則，最高開罰50萬，杜絕包庇與吃案。針對職場性騷擾，明文列舉公司對性騷人行為人懲處樣態，且設立「情節重大加害人資料庫」，預防包庇或輕放。在校園端，亦新增對學校吃案、延誤調查等情形的裁罰。

范雲強調，如果制度足夠完善，被害人不需要被迫在社群以 #MeToo 自揭傷疤來獲得正義，將自己暴露於被二度傷害、被責怪、甚至被誣告的處境。當被害人已經出面，接下來就是立法者與改革者的事了。

范雲表示，將於接下來立院臨時會，努力推動改革，珍惜這個用無數被害人傷痛換來的重要修法時刻，針對法條詳加討論，而非倉促通過。讓不分性別的人，都能在社會上、職場上、校園中，真正安心的好好生活。