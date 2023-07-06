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快訊／賴清德拋「居住正義3大對策」　2032年社宅達50萬戶

▲▼賴清德 民進黨總統參選人 民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，民進黨發言人張志豪表示，黨主席賴清德稍早表示，未來8年，提出居住權3大對策，達到「鼓勵房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標，政府會兼顧不同族群的需求，以多元、長期和積極的方式，盡最大的力量推動保障居住權，回應民眾對居住正義的期待。

張志豪表示，賴清德居住正義的第一大對策，即是為減少閒置房屋、增加房屋供給，進一步推動「囤房稅（指房屋稅差別稅率）」，改為「全國歸戶」的方式計算，採「差額累進」方式課稅；第二大對策，是提高「青年安心成家優惠貸款」，針對利息加碼補貼，讓青年、初次購屋族等族群舒緩購屋負擔。

對於第三大對策，張志豪說明，則是朝向「百萬租屋家戶」目標前進，也就是持續穩定發展現有的社會住宅、包租代管與租金補貼的政策；並加快速度、加大力道，透過直接興辦和包租代管，達到社宅興辦總量25萬戶、包租代管25萬戶，朝向在2032年累計50萬戶社宅供給的目標，現行的租金補貼，將加大到每年50萬家戶的補貼量，積極在2032年達到社會住宅、包租代管與租金補貼的「百萬租屋家戶」總目標。

張志豪強調，賴清德提出的3大居住對策，是針對青年族群的全面關照，例如，20歲至29歲的青年可能有比較多的租屋需求，2032年的50萬社宅供給已及租金補貼會照顧到；30歲至39歲的青年剛好處於成家養育孩子需要買房的階段，青安貸款的優惠政策可照顧到首購屋族。

張志豪強調，為了健全房市、遏止不當炒房，政府推出強力稽查預售屋交易、平均地權條例修法、房地合一稅2.0避免短期交易並修法杜絕規避稅負、選擇性信用管制、強化社會住宅等5大措施，平均地權條例修法也已於7月正式上路，目前房地產市場已出現溫和修正現象。

最後，張志豪說明，民進黨向來重視囤房問題，財政部除持續督促地方政府調整房屋稅率與稅基，更積極與地方政府溝通。目前贊成全國總歸戶的縣市已增加到十個，因此提出「房屋稅差別稅率2.0方案」，將現行縣市歸戶改為全國歸戶，並調高非自住房屋稅率（囤房稅率），從現行的3.6%調升至4.8%，居住正義需要大家共同推動，除希望各地方政府積極協助中央興辦社會住宅外，也希望在野黨能與政府攜手合作，盡速完成囤房稅相關條例的修法。

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