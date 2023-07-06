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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌回應23筆不動產爭議「只有蠢貨能胡扯」　預告今晚8點開箱

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量前立委黃國昌號召民眾16日走上街頭，為司法改革、居住正義發聲，卻被發現的名下擁有23筆土地與房產，引發爭議。對此，黃國昌6日回應，外傳的8間房子，其實只有2間房子，「這麼簡單清楚的事情還能胡扯，大概只有喪失識讀能力的蠢貨」，並預告相關爭議，將在今晚8點YouTube直播開箱討論。

黃國昌指出，為了舉辦一個716的活動，近日遭到綠營側翼的潑糞抹黑，用一堆極盡扭曲的手法，在炒作他與家人的不動產，老實說，正事都做不完，沒有那個美國時間理會這些騷擾。

不過，黃國昌透露，自己收到提醒，綠營找人幫忙攻擊，他在做網路行銷好友覺得實在太過垃圾，拒絕接這種生意，但也善意建議他要正一下視聽。

黃國昌說，房子的事，財產登記有8筆建物，但其實只有2間。一間是汐止的四層樓透天厝，那是他與父母住了幾十年的家，一間是老婆結婚時買在板橋的二十幾坪店面。目前是老婆娘家在用。上面兩間房子的基地，在財產申報上就另外再占了6筆地號的土地。

有關停車場一事，黃國昌也嗆，有人抹黑他開停車場還逃漏稅，更是蠢到爆。「民進黨要查我水表，連基本事實都搞錯，真正了然。」

因財產登記23筆土地跟房產，遭外界質疑居住正義「喊假的」，對此黃國昌3日強調，自己的土地全部是種菜的畸零地，自己絕對不炒房、炒地，過去10年來，名下完全沒有任何不動產交易。《ETtoday新聞雲》記者4日直擊黃國昌在汐止大本營的10筆土地，其中有多筆地號為住所，另外2筆則是超過300坪土地，1筆僅為一片綠草，另一塊則作為停車場。

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