民進黨辦外交使節說明會　賴清德：和平不應淪為競選口號

▲民進黨舉辦外交使節選舉說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際事務部6日上午舉辦外交使節選舉說明會，黨主席賴清德會中談及，他將勇敢地面對當前的挑戰，再次重申四大支柱的和平計劃，負責任地建構區域的和平與穩定，「和平與穩定從來不應淪為競選口號，而應成為負責任且永續性政策的基礎」。

賴清德今天上午出席外交使節選舉說明會，包括秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、政策委員會執行長羅致政、國際部主任謝佩芬、政策委員會首席政務副執行長柯芷伶、中國事務部主任吳峻鋕、民意調查中心主任陳博洲、賴清德競選辦公室發言人趙怡翔，及國際部副主任邱雯莉等黨內幹部出席，向超過40位、來自30國的駐台外交使節、代表進行政策簡報。

賴清德指出，他深知2024年的大選和即將到來的競選活動是民進黨未來最重要的工作，當前民進黨面臨的關鍵性挑戰是，面對日益嚴峻的區域和國際情勢，如何維繫台灣的繁榮、安全和自由，過去幾年來，國際社會對台海和平穩定的支持日益增加，他感謝所有支持台灣聲音，因為它們不僅對台灣的安全至關重要，更證明台灣人民並不孤單。

賴清德說，民進黨在國內還必須做地更多，和平與穩定從來不應淪為競選口號，而應成為負責任且永續性政策的基礎，而這正是他希望提出的；他更進一步強調，未來將執行以四大支柱構築成的和平計劃，會正視台灣面臨的挑戰，以及明確執行必要措施來保護台灣的自由、民主和生活方式。

賴清德表示，第一，增強台灣的嚇阻力是關鍵，在總統蔡英文的領導下，台灣增加了國防預算，改革了徵兵與後備役制度，並改革國軍的訓練方法和提升國防實力，他深刻體認到強大的國防實力可以減少武裝衝突的風險，並將繼續加速這些關鍵改革，包括加速國防轉型，加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力，其中，最明確目標就是，台灣必須確保戰爭對各方而言，永遠都是一個無法想像的選項。

賴清德接著說，其次，就是經濟安全，這是對台灣國家安全而言至關重要的領域，因為過去幾年，台灣人民看到了解在影響政治結果的脅迫性經濟行動帶來的後果，台灣以及澳洲等地的農民和製造商，都受到基於政治而非科學之經濟制裁的傷害，而這一切都不斷地顛覆自由貿易和國際秩序，因此，台灣必須努力加強與志同道合夥伴的貿易連結，同時確保台灣在更安全的供應鏈中的角色，台美簽署 21世紀貿易倡議是雙向貿易和投資的強大象徵，未來，他將尋求與其他重要貿易夥伴達成雙邊和多邊協議，同時，他將支持新創本土產業，減少不必要的管制以鼓勵投資，並努力確保民眾能更公平地享有經濟成長帶來的成果。

賴清德更進一步指出，第三，他將建設一個更加全球化、能夠為許多全球議題做出貢獻的台灣，他很自豪地看到台灣於今年初，派遣了全亞洲第一支醫療團隊到烏克蘭，除此之外，台灣還是世衛、教育、文化和高科技經濟領域的領銜者，民進黨將努力地將台灣的未來與全球民主社會做進一步的連結，也將與國際夥伴合作，識別並反擊假訊息，建立共同戰線來捍衛台灣民眾所珍視的價值。

賴清德表示，第四，他對於穩定，且具有原則的兩岸領導力的承諾從未如此堅定。儘管軍事和經濟挑戰不斷增加，實踐務實主義和維繫一致性仍將是他的首要任務，他將努力不懈地支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。

賴清德重申，在日益詭譎多變的國際環境中，台灣必須保持穩定，這是民進黨過去7年的承諾，也是他未來作為總統將延續的承諾，而為了實踐這些計劃，民進黨必須贏得即將到來的總統和立法委員選舉。他也相信，透過推出永續性的政策和有力的候選人，包括屬於民主大聯盟的第三黨候選人，最終將能夠贏得選舉勝利。

最後，賴清德介紹了特別準備的茶點給與會的外交使節，充分展現了台灣的多元性，包括馬來西亞新住民製作的咖哩餃、原住民改良創新的小米甜甜圈、傳統客家草仔粿，以及阿里山的台灣高山茶。賴說明，他相信多元性是台灣最大的優勢之一，並致力於構築一個讓每個人，無論其種族、宗教或背景為何，都感到受歡迎和受到重視的社會。