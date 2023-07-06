曝健全房地產市場方案成果　國發會：重罰炒房落實居住正義

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

為持續健全房地產市場發展並保障民眾基本居住權益，國發會6日偕同內政部、央行、金管會及財政部在行政院會中提出「健全房地產市場方案成果」報告，說明自109年以來，政府在行政面、租稅面和金融面推動多項措施，包括平均地權條例修法、強化預售屋管理等，重罰炒作行為，以促使房市回歸居住需求交易。

國發會表示，自109年推動「健全房地產市場方案」以來，陸續從行政面、租稅面及金融面推動各項措施。其中，行政面共推動2次平均地權條例修法，強化預售屋管理，並重罰炒作行為，促使房市回歸居住需求交易。租稅面除啟動不動交易專案查核，更推動房地合一所得稅2.0制度，透過延長個人短期交易房地適用高稅率的持有期間，納入預售屋交易及符合一定條件的股權或出資額交易，以抑制短期交易炒作。自實施以來，短期持有交易量相較前一年減幅約15.16%。

為防止房市資金氾濫部分，國發會指出，除央行視房地產市場狀況5次調整選擇性信用管制措施，金管會也持續督促銀行有效配置信用資源，並透過提高特定不動產抵押貸款之風險權數，以及強化其他金融公司遵循信用管制等措施，引導金融機構落實風險管理，避免資金高度集中於房地產市場。

此外，為保障民眾基本居住權益與需求，並減輕疫後民眾居住負擔，國發會說明，政府已加速社會住宅興建，推動包租代管，並實施300億元中央擴大租金補貼專案，發放中產階級以下自用住宅貸款支持金等，透過多元管道提供租屋族及購屋民眾支持，強化政府對民眾的照顧。

國發會強調，透過各項行政措施及法案修正，加上111年央行升息影響，房地產市場交易量及價格均已溫和修正，反映市場投機及短期炒作行為已確實減少，未來政府將持續視房市發展現況，滾動調整推動各項精進作為，以引導房市穩健發展。政院未來也將持續跨部會精進配套措施，包括減輕自用住宅貸款負擔、增加社會住宅供給等，以保障民眾基本居住需求，落實居住正義，打造溫暖而堅韌的台灣。