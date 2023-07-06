政院今拍板提高囤房稅2.0　綠黨團：回應社會對居住正義的聲音

▲馬祖立委參選人李問、民進黨團幹事長劉世芳、立委江永昌共同召開黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會今（6）日審議「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，民進黨立委江永昌在黨團記者會中回應，政策必須面面俱到、發揮功效，才能因應社會對居住正義的聲音，此刻適時推出囤房稅2.0版，是應該要做的時機。

行政院會審議的「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。若拍板定案將在明年上路，後年課稅。於各縣巿置產的多屋族、置產客、都更開發商將首當其衝，估計逾49萬戶受影響。

對此，江永昌表示，房屋稅條例2.0版當然是回應社會聲音，在居住正義上更進一步，時任財政部長蘇建榮也有跟社會大眾討論過，但當時未能及時提出，是因為房屋稅是地方稅，中央要跟地方一起配合。

各縣市地方自治條例當中大部分都有做到，非自住房屋在幾戶以上時，採用幾戶累進稅率，若大家覺得還不夠，中央自然要加把力回應這樣的聲音。

江永昌指出，現在看到各縣市囤房稅自治條例大多在最高稅率3.6％以下，如何修正房屋稅條例中2.0版，把稅率範圍改變、跟地方配合，這些都非常重要。條文內容跟施行細則就由行政部門報告，跟社會對話。

江永昌表示，這幾年很多政策，包含興辦社會住宅、擴大租金補貼、修正租賃專法、推動房屋合一稅2.0、修正平均地權條例（禁止法人買住宅、預售屋不得轉售等）、實價登錄2.0、選擇性信用管制等，大家都看得到，但一定沒辦法單憑一個辦法，就達成很好的打炒房效果。

江永昌直言，政策必須面面俱到、發揮功效，才能因應社會對居住正義的心聲，此刻適時推出囤房稅2.0版，是應該要做的時機。