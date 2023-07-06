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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍常委醞釀「換侯」？　他稱「不會有下文」：很多綠營放的訊息

▲凌濤自發性與侯友宜掛看板。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨徵召的2024總統參選人侯友宜近來民調低迷，傳出黨內有部分中常委串聯，要在719中常會上提案「換侯」，對此黨主席朱立倫表示，絕無可能，也不必炒作。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（6）日受訪則說，每個禮拜三之前，都會傳出來這種好像風雨欲來的這一種傳言，但始終沒有見到下文，這就是很多綠營或是希望能夠製造混亂的人放出的訊息。

為破除黨內「換侯」聲音，國民黨部分地方議員最近開始自發性在街頭設立大型看板，身體力行挺侯友宜，凌濤上午也宣布，自己與國民黨新北市議員蔡淑君分別於「北桃園」、「南新北」自發上架大型看板，呼籲大家一起團結支持侯友宜。

針對「挺郭派」蠢蠢欲動，凌濤受訪時說，每個禮拜三之前，都會傳出來這種好像風雨欲來的這一種傳言，但始終沒有見到下文，這就是很多綠營或是希望能夠製造混亂的人放出的訊息，每一次中常會結束以後，都是非常平和而且團結支持侯友宜的一個路線、方向，那這個方向，不只是昨天的中常會、下禮拜的中常會，「我們會一路延續到7月23號的全代會，全黨都會力挺侯友宜，沒有任何製造分裂的空間。」

昨晚前立法院長王金平辦的後援會，有邀請國民黨前主席洪秀柱、新黨前黨主席郁慕明，是否代表侯友宜因聲勢疲軟，決定靠回深藍？凌濤表示，其實選舉的過程中，每個光譜都需要支持，不管是深藍、淺藍或中間票，都希望用政策爭取大家的支持，而過去看到「四大主張」，這是國民黨傳統的基調，相信侯友宜一定全力來支持，而不管是洪秀柱還是郁慕明，越多人能來支持國民黨就是越好的方向。

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