10年沒離開過台灣！鄉民驚訝「有女生不愛出國嗎」　釣出無奈考量

▲鄉民問「有女生不愛出國嗎」，在PTT上引發熱烈討論。（圖／記者李姿慧攝）

記者林彥臣／綜合報導

全球疫情解封後，台灣人愛出國旅遊的風氣也正在恢復當中。就有網友在PTT女生板（WomenTalk）驚訝發文表示，認識一位女性朋友，已經長達10年沒有出國，讓他相當好奇真的「有女生不愛出國嗎」。PO文一出引發許多網友的討論，也釣出許多無奈考量。

原PO發文表示，「如果問女生喜不喜歡出國，我想1萬個應該有9,999個會說喜歡出國，我有個女生朋友，她說她不喜歡出國，而她不喜歡出國的原因是不喜歡搭飛機。」

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原PO接著說，「不過有趣的是，30好幾的她曾出國2次，而且已經有長達10年都沒出過國了！不知道她是真的不喜歡出國，還是說說而已！不曉得板上的女孩兒們是否有不喜歡出國的女生朋友嗎？不喜歡出國的原因又是什麼呢？」

網友在推文中回應表示，「只有兩次，真的是不愛出國」、「應該是沒錢出國好聽一點的說法吧！」、「我也不喜歡，不過是不喜歡出去玩，待在家太舒服了」、「出國都要一直走，腰很痛，坐飛機腰就痛了，還有荷包君更扁了，好在哪啊？」、「我完全不想出國，覺得去國外玩太貴了+英文不好+台灣都還沒玩完我幹嘛去國外？而且去國外還要擔心遇到意外不知道怎麼處理。」