女友吃飯「加爆免費香菜」！他乾嘔到受不了逃別桌...怒喊：難搞

▲情侶因為香菜在餐桌上翻臉。（Pexels）

圖文／鏡週刊

香菜的味道有的人喜歡、有的人不喜歡，甚至情侶為此在餐廳翻臉。一名網友分享，他跟一對情侶逛街吃飯，卻因為女方加了大量香菜互嗆，最後男方在不斷乾嘔下換桌，女友也被氣到當場走人，留下滿桌香菜給尷尬的原PO。

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原PO近日在PTT發文，表示當天逛街氣氛歡樂，直到用餐時間一切都變了樣，因為女方不顧男友頻頻制止，在添料時狂加免費香菜，成了兩人爭執的導火線。原PO表示，朋友形容香菜邪惡至極、是來自地獄的食物，反之他女友很愛吃香菜，難得有機會狂吃當然不會放過。

最後男方實在受不了，在不斷反胃乾嘔跑到別桌分開吃，還故意大喊「香菜愛好者比素食者可怕、難搞！」氣得女友甩頭當場走人，留下傻眼的原PO跟滿桌香菜。

原PO表示，看過研究資料，知道討厭香菜是天生基因使然，認為除非其中一方妥協，否則兩人的小劇場恐怕得無限輪迴，「女生只要一起用餐時不要吃比較容易做到吧？如果雙方都不退讓是不是無解？」

貼文引起鄉民熱烈討論，「無解，只能分手」、「自己基因缺陷還要靠北別人，情緒管理又那麼差」、「喜歡香菜的人才有基因缺陷！」「女生故意的吧XD」、「不過這男生大喊也是很幼稚」、「分手手段+1」。

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