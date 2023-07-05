　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友吃飯「加爆免費香菜」！他乾嘔到受不了逃別桌...怒喊：難搞

情侶因為香菜在餐桌上翻臉。（Pexels）

▲情侶因為香菜在餐桌上翻臉。（Pexels）

圖文／鏡週刊

香菜的味道有的人喜歡、有的人不喜歡，甚至情侶為此在餐廳翻臉。一名網友分享，他跟一對情侶逛街吃飯，卻因為女方加了大量香菜互嗆，最後男方在不斷乾嘔下換桌，女友也被氣到當場走人，留下滿桌香菜給尷尬的原PO。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO近日在PTT發文，表示當天逛街氣氛歡樂，直到用餐時間一切都變了樣，因為女方不顧男友頻頻制止，在添料時狂加免費香菜，成了兩人爭執的導火線。原PO表示，朋友形容香菜邪惡至極、是來自地獄的食物，反之他女友很愛吃香菜，難得有機會狂吃當然不會放過。

最後男方實在受不了，在不斷反胃乾嘔跑到別桌分開吃，還故意大喊「香菜愛好者比素食者可怕、難搞！」氣得女友甩頭當場走人，留下傻眼的原PO跟滿桌香菜。

原PO表示，看過研究資料，知道討厭香菜是天生基因使然，認為除非其中一方妥協，否則兩人的小劇場恐怕得無限輪迴，「女生只要一起用餐時不要吃比較容易做到吧？如果雙方都不退讓是不是無解？」

貼文引起鄉民熱烈討論，「無解，只能分手」、「自己基因缺陷還要靠北別人，情緒管理又那麼差」、「喜歡香菜的人才有基因缺陷！」「女生故意的吧XD」、「不過這男生大喊也是很幼稚」、「分手手段+1」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399


更多鏡週刊報導
智慧手錶自燃灼傷男童　消保官證實為熱銷款Hero Watch
情侶泳池色色「男友摸奶女友掏G」　她潛水嗆到驚吐：滿滿精華
「全身脫光被評論身體」　Apple親揭25年前傷疤！網見1線索瘋猜「他」

ET快訊
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死
洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！快又急症狀曝　醫：會無法呼
快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

未停讓行人不只罰6千！公總要求「強制講習3小時」　缺席再罰1800

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

未停讓行人不只罰6千！公總要求「強制講習3小時」　缺席再罰1800

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

西蒙斯恐被交易到拓荒者　格林稱他沒變「只是少了信心」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

目睹酒駕肇逃！足球選手錄完節目全力衝刺　淋雨跑1公里抓犯人

新婚初夜衝過頭！21歲女「出血以為破處」　狂流1500ml險休克

肖戰、任敏《玉骨遙》虐戀！　為母黑化入魔網讚「神演技」

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

4人路口狂聊　運將停讓被網友酸

今年最高溫來了！　雨區擴大時間曝

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

更多熱門

相關新聞

王力宏、李靚蕾離婚獲准！

王力宏、李靚蕾離婚獲准！

王力宏、李靚蕾這對怨偶的官司，美國部分終於告一段落，日前紐約法院判定離婚獲准，以及強制執行過去裁定。另據指出，美國法律規定，因為王力宏是起訴離婚的原告，所以他必須負擔對方訴訟律師費用，據估超過新台幣百萬元。

直擊王力宏、李靚蕾台灣法庭「世紀同台」！

直擊王力宏、李靚蕾台灣法庭「世紀同台」！

台男怨：工時長還得追垃圾車

台男怨：工時長還得追垃圾車

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？

女友加爆香菜　他一聞乾嘔「跑到隔壁桌」怒吼

女友加爆香菜　他一聞乾嘔「跑到隔壁桌」怒吼

關鍵字：

PTT香菜鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面