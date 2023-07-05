重回台南吃美食怨「變普通」！在地人揭殘酷真相：別來最好

▲台南牛肉湯。（圖／台南市政府提供）



記者施怡妏／綜合報導

台南一向有「美食之都」稱號，到台南旅遊就是排滿各種吃喝行程，不過有網友指出，10年前第一次去台南玩，吃了很多厲害的美食，不過最近再回到台南，吃了以前美味的小吃，卻覺得「變得蠻普通的」，讓他很失望，貼文一出，釣出當地人抱怨，「這幾年一堆變觀光客口味」。

原PO在PTT發文，「台南東西變難吃了？」第一次去台南已經是10年前的事情了，那時品嘗台南美食，每一樣都超美味，「還記得有吃蒜頭豬腳、魯麵、壽司、虱目魚等等必吃的」，但去年再去吃這些美食，卻覺得普通，「不知道是我味覺變了，還是台南食物真的變普通了？」

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貼文一出，不少網友直言「觀光客多的店家都會變難吃」、「網路愛亂捧業配，什麼當地人沒聽過的爛店也被跟風推薦」、「十幾年前讀成大，在小吃大紅前大都好吃不用排隊，現在還健在的店味道大都走樣」、「大概因為第二代接手吧，以前最愛的肉圓店，上次回去看新的老闆在那邊滑手機，肉圓味道一塌糊塗」、「很多店只要上部落格，那間店大概就只能放棄了」。

▲台南國華街有許多美食。（圖／記者陳俊宏攝）



另外有網友指出，「長大嘴會變刁很正常」、「純粹是你老了，吃過好吃的東西變多，已經習慣，回憶自然是最美」、「10年前的味覺記憶是能多深刻」、「台南食物只有過譽跟嗜甜仔愛吃」、「可能現在的CP值變低吧」。

留言也釣出台南人抱怨，「一堆店都被觀光客搞砸了，然後搞砸完才在那抱怨難吃，你們都不要來就不會難吃了啊」、「別來剛好，觀光客一大堆，交通都塞死了」、「台南人除了店家和觀光業者之外，大多數人都不喜歡觀光客吧」、「為什麼台南人不想講口袋名單，因為講了就會變貴變難吃」、「真的不要再來台南了，又愛排隊又愛嫌是怎樣？」