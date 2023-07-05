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暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

▲彰化口罩龍頭大廠暑假祭出優惠。（圖／中衛CSD 華新醫材）

▲中衛CSD暑假送東京機票。（圖／中衛CSD提供）

記者唐詠絮／彰化報導

根據疾管署6月最新統計，光是有通報確診中重症個案，每天平均至少超過200例，民眾外出戴口罩依舊不敢輕忽，彰化口罩大廠也祭出優惠方案，中衛CSD歡慶七月品牌月口罩下殺5折起，再抽價值2萬元東京機票；華新醫材觀光工廠推出口罩可混搭、也將舉辦穆斯林商品特賣活動會。

▲彰化口罩龍頭大廠暑假祭出優惠。（圖／中衛CSD 華新醫材）

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▲華新醫材口罩觀光工廠天天都有親子彩繪口罩。（圖／華新醫材提供）

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，一年一度的品牌月慶祝活動，是年度大檔，就是要寵愛粉絲們，除了各項商品下殺限時5折，還特別準備高達40萬元的大小獎品，要讓粉絲享折扣又拿禮物，總共有2百多個中獎名額哦！時值疫情解封，許多國人迫不及待飛往日本遊玩，中衛貼心祭出價值2萬元的機票、1萬多元的行李箱等高價抽獎豪禮，大方送粉絲玩日本。

▲彰化口罩龍頭大廠暑假祭出優惠。（圖／中衛CSD 華新醫材）

▲彰化口罩大廠中衛CSD推品牌月活動。（圖／中衛CSD提供）

除了抽獎活動，中衛品牌月也規劃了許多一日主題活動，像是7/4「舞蝶日」、7/5「牛仔日」、7/6「月河藍日」、7/7「感謝日」、7/8～9「加碼日」及7/30「友誼日」等，天天主打不同商品，限時限量組合優惠。而7/10日後，則進入三大主題週：「叢林時尚週」、「立體口罩週」及「夏日濕巾大賞」，週週都有驚喜優惠。

▲彰化口罩龍頭大廠暑假祭出優惠。（圖／中衛CSD 華新醫材）

▲彰化口罩大廠中衛CSD推品牌月活動。（圖／中衛CSD提供）

而華新醫材觀光工廠暑假期間，不僅有靜態展示也舉辦座談會，另外還有獨一無二的親子彩繪口罩、及各式機能口罩優惠方案，其次配合縣政府7月份舉辦的穆斯林商品特賣活動會以及經綠處的觀光工廠20週年慶方案，華新為團體遊客提供專屬購物超值優惠。另外8月份中旬還有前往中友百貨作彰化週特賣商品活動。

▲彰化口罩龍頭大廠暑假祭出優惠。（圖／中衛CSD 華新醫材）

▲華新醫材口罩可混搭再打折。（圖／華新醫材提供）

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