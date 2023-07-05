他嗨唱KTV後酒駕「撞自小客躺斑馬線」　101秒後酒駕友人輾死他

▲杞男未戴安全帽酒駕被撞倒地又遭到好友輾壓亡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名杞男與薛男(30歲)等友人一同喝酒K歌，直到凌晨5點，再去早餐店醒酒，卻未戴安全帽酒駕以時速85公里高速騎機車，行經到芬園鄉成功路與彰南路口時，與無照駕駛游男(30歲)相撞，倒在人行道、再遭酒駕薛男輾壓，臟器破裂，送醫不治，彰化地院審結，薛、游犯過失致死罪，分別判處3年6月、10月有期徒刑。

▲杞男未戴安全帽酒駕被游男撞倒地。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起驚悚死亡車禍發生在去年2022年1月9日，當天薛男與杞男、藍女、蔡男等人先到草屯的KTV一起唱歌喝啤酒，直到清晨5點結束時，4人再一起返回杞男彰化住處，直到清晨5點30分，杞提議去吃早餐，先騎機車出發、薛再開車載蔡男前往會合。

案發時清晨5時36分許，天色仍昏暗，杞男酒駕沿彰南路4段由南往北方向以時速85公里速度疾駛，與正要左轉的游男發生碰撞，而失控滑倒，杞男頭、臉、腳部受傷，並倒臥於行人穿越道上，游男卻未及時在適當距離處豎立明顯警告設施。

1分41秒後，薛男酒駕行經事故路口時，未減速也未注意車前狀況，結果輾壓過好友杞男身體，導致杞男骨折、器官裂傷，引起創傷性休克，緊急送往南投縣草屯鎮佑民醫院急救後，於同日上午6時26分許死亡，檢方依過失致死罪向薛、游兩人起訴。

▲杞男未戴安全帽酒駕被撞倒地又遭到好友輾壓亡。（圖／ETtoday資料照）

彰化地院審理認定，杞男吐氣酒精濃度高達每公升0.729毫克、行駛在限速40公里彰南路，車速85公里，行至閃光紅燈號誌交叉路口，未減速前進，停止於交叉路口讓幹道車優先通行及未配戴安全帽等重大疏失。

另外薛男酒測值高達0.88毫克，事故後雖停留於一旁店家，又委由柯姓友人到醫院探望，車輛先停在醫院急診室對面等待，薛聽聞杞不治時才下車默認與自首要件不符，游男案發時吐氣酒精濃度僅為0.11毫克，尚不符合「酒醉駕車」之要件，駕駛執照又吊銷，因而致被害人於死，應依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑。

法官審酌被告游男坦承犯行犯後態度，已提出民事求償，經家屬與薛男協議後，由游男保險公司支付被害人家屬200萬元，兼衡其自述受僱從事回收工作等情狀，分別依過失致死罪，分別判處薛、游3年6月、10月有期徒刑。

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▲杞男未戴安全帽酒駕被撞倒地又遭到好友輾壓亡。（圖／ETtoday資料照）