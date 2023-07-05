防醫療暴力！　彰警示範「拍撞掰」3招...保障醫病生命安全

記者唐詠絮／彰化報導

彰基醫學中心急診室日前驚傳一名男子持鋸闖入行凶暴力事件，為建立安全醫療照護環境，防範醫療暴力發生，昨天舉辦教育訓練課程，現場由彰化縣警局訓練科示範簡單的防身術，不要慌張、針對施暴者重點部位「拍、撞、掰」3招式，絕對可以做到保護醫護人員及病患的生命安全。

▲彰化縣警局訓練科到彰基教導簡單3招防身術。（圖／彰基提供）

▲手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。（圖／彰基提供）

彰化縣警局訓練科長林世明表示，有鑑於醫院的急診室、病房，常發生不理智的民眾對醫療人員暴力相向，張國雄局長特別指示他率領總教官及教官，配合彰基教導簡單的防身術，就是在警察還沒到達現場的時候，醫護人員要怎麼去保護自己，甚至保護被害人，進而能夠逮捕加暴者。

▲手拍擊對方重要部位之後，再進行膝擊，讓自己有逃脫機會。

林世明指出，遇到急診暴力衝突時，可能會遇到遭到勒項的攻擊，有3項招式可迅速擺脫控制，首先是可以用雙手掰住對方勒項的手，讓自己能夠呼吸；要快速讓對手放手的話，除可用手抓擊對方下體等重要部位，也可用膝蓋膝擊對方下體。

▲雙手掰住對方勒頸之手，讓自己能夠呼吸。

彰化縣警局訓練科總教官陳志輝強調，課程中安排讓醫療同仁能夠辨識暴力高危險族群，還有簡單的防身術，讓醫療同仁在面對暴力危險的時候，能夠沉著應對，也能夠適時地來通報警方做進一步的處理。最主要的是，本身也要具備防身的基本能力，保護自己才能夠保護別人。

▲林世明科長（左三）領總教官（右三）及教官，配合彰基教導簡單的防身術。