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噴農藥踩空摔癱...5節頸椎全斷　芭樂老農復健重生

▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

社頭鄉一名74歲蕭姓芭樂老農民，噴農藥時踩空，摔斷5節頸椎，全身癱瘓倒臥田間，送醫時一度被宣布不治，家人哭成一團，老農不放棄，兩度轉院最後手術成功，後續到常春醫院復健，搭配超磁場治療儀治療，目前復原良好，近日已能緩步行走，展現堅強生命力。

▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

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▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

蕭男去年12月24日揹著噴霧機在田間噴農藥，邊噴邊倒退行走，不小心踩空，整個人往後摔，頸部重擊地面，當場手、腳無法動彈全身癱瘓，直到半小時後才被蕭妻發現緊急送醫，檢查發現傷勢嚴重，頸椎第三、四、五、六、七節都摔斷，兩度轉院才成功手術。

蕭農回憶起事故當天，他意識仍清楚，看見妻子和兒子哭成一團，內心很不捨，暗想「一定要好起來，不要一直躺下去」，但醫生卻告知，若術後三天腳還無法動彈，要有殘廢的心理準備，所幸他發現右腳好像稍微有抽動的感覺，開始有了復建的信心。

▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

▲芭樂老農經超磁場治療儀復健。（圖／常春醫院提供）

蕭男於今年2月份轉到常春醫院時約進入第二階段，四肢肌力大概只有2到3分，無法坐床邊也無法站立，麻痛與張力問題也一直困擾他。住院期間藉由藥物控制麻痛與張力，再加上復健團隊積極的物理治療、職能治療，藉由傾斜床訓練慢慢克服姿勢性低血壓，之後再開始平衡與軀幹控制訓練。

復健科主任吳俊諺說，由於蕭男很正向樂觀面對，積極的配合訓練，近日再透過英國引進的超磁場治療儀，增加雙腳肌力與核心的訓練，現在已可每日練習步行約3、40分鐘。

蕭男說，開刀後插鼻胃管、尿管，整天躺在病床真的是度日如年，但他深知這條命是撿回來的，因此復健過程不怕苦，加上治療師嚴格督促，看護也耐心陪他練習復建，家人也全力支持，已改好無障礙設施等著他回家，如今四肢機能越來越好，內心很高興，他也鼓勵病友一定要有信心，持續復健，一定能找回健康。

▲彰化芭樂老農摔癱經復健已經可以行走。（圖／常春醫院提供）

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