台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

▲台南市長黃偉哲市長5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假來臨，公立幼兒園暑假延長照顧服務陸續開辦，台南市長黃偉哲5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動，他肯定學校開辦暑假延長照顧，讓孩子在暑假期間也能獲得妥善照顧。黃偉哲也一併視察校園內環境，確保暑假期間的校園仍會持續落實防疫工作。

市長黃偉哲表示，台南市公幼今年7月暑假起延長照顧服務再升級，只要家長有需求，1人參加也開班，且收費最多每小時不超過50元，市府還加碼補助低收、中低收等經濟弱勢家庭每月最高3,500元，暑假服務時間可至下午6時，課程活動內容豐富多元，讓幼兒暑假學習不中斷，重要的是家長可以放心的把小孩交給幼兒園，所以也感謝所有教保人員的付出。

教育局鄭新輝局長表示，公幼全面開辦延長照顧服務的相關配套，在黃市長的大力支持下，新的學年度已順利展開，不僅挹注開辦經費讓家長每小時負擔不超過50元，延長照顧的學習課程與活動內容也不打折，各幼兒園精心設計生動活潑且符合幼兒發展的體能運動、語文學習、繪本閱讀、音樂美感等活動相當多元。對所有提供服務的教保人員也設定每小時鐘點費不低於300元的保障，對表現優良的教保人員及行政人員也提供獎勵，要讓公幼的教學和服務品質再提升。

忠義國小林泓成校長表示，今年家長報名較以往更為踴躍，參加人數比去年多了1倍，補助方面也減輕了家長負擔，加上園內的教師設計一系列的活動，以團體或分組方式進行體能、音樂、繪畫、閱讀、桌遊等各種多元化課程，促進孩子的啟蒙發展，暑假期間孩子的照顧和學習不中斷，家長也可以安心上班。

教保服務人員表示，寒暑假不間斷的教保服務，除可舒緩雙新家庭托育幼兒的壓力外，也讓幼兒不因放了長假回學校須面臨重新適應學校環境及生活作息調適的過渡期，減緩開學初老師必須安撫孩子的分離焦慮；透過彈性活動的安排，不像平日那樣緊湊，透過多元活動提供幼兒更多體驗機會，也為弱勢家庭幼兒提供完善的托育照顧。

學生家長表示，學校提供延長照顧服務對雙薪家庭提供很大的支持，暑假到校可讓孩子維持正常規律的生活作息，由於公幼的教學環境寬敞完善、師資優良、教學品質又有保障，暑假提供的多元學習活動，讓孩子在熟悉的環境中持續學習，感謝市府與學校能因應家長需求，提供可減輕家長負擔的優質服務。