　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

▲台南市長黃偉哲市長5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲市長5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假來臨，公立幼兒園暑假延長照顧服務陸續開辦，台南市長黃偉哲5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動，他肯定學校開辦暑假延長照顧，讓孩子在暑假期間也能獲得妥善照顧。黃偉哲也一併視察校園內環境，確保暑假期間的校園仍會持續落實防疫工作。

市長黃偉哲表示，台南市公幼今年7月暑假起延長照顧服務再升級，只要家長有需求，1人參加也開班，且收費最多每小時不超過50元，市府還加碼補助低收、中低收等經濟弱勢家庭每月最高3,500元，暑假服務時間可至下午6時，課程活動內容豐富多元，讓幼兒暑假學習不中斷，重要的是家長可以放心的把小孩交給幼兒園，所以也感謝所有教保人員的付出。

教育局鄭新輝局長表示，公幼全面開辦延長照顧服務的相關配套，在黃市長的大力支持下，新的學年度已順利展開，不僅挹注開辦經費讓家長每小時負擔不超過50元，延長照顧的學習課程與活動內容也不打折，各幼兒園精心設計生動活潑且符合幼兒發展的體能運動、語文學習、繪本閱讀、音樂美感等活動相當多元。對所有提供服務的教保人員也設定每小時鐘點費不低於300元的保障，對表現優良的教保人員及行政人員也提供獎勵，要讓公幼的教學和服務品質再提升。

▲台南市長黃偉哲市長5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

忠義國小林泓成校長表示，今年家長報名較以往更為踴躍，參加人數比去年多了1倍，補助方面也減輕了家長負擔，加上園內的教師設計一系列的活動，以團體或分組方式進行體能、音樂、繪畫、閱讀、桌遊等各種多元化課程，促進孩子的啟蒙發展，暑假期間孩子的照顧和學習不中斷，家長也可以安心上班。

教保服務人員表示，寒暑假不間斷的教保服務，除可舒緩雙新家庭托育幼兒的壓力外，也讓幼兒不因放了長假回學校須面臨重新適應學校環境及生活作息調適的過渡期，減緩開學初老師必須安撫孩子的分離焦慮；透過彈性活動的安排，不像平日那樣緊湊，透過多元活動提供幼兒更多體驗機會，也為弱勢家庭幼兒提供完善的托育照顧。

▲台南市長黃偉哲市長5日前往忠義國小附幼訪視公幼延長照顧辦理情形，與幼兒園小朋友一起進行音樂律動與手作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學生家長表示，學校提供延長照顧服務對雙薪家庭提供很大的支持，暑假到校可讓孩子維持正常規律的生活作息，由於公幼的教學環境寬敞完善、師資優良、教學品質又有保障，暑假提供的多元學習活動，讓孩子在熟悉的環境中持續學習，感謝市府與學校能因應家長需求，提供可減輕家長負擔的優質服務。

ET快訊
馬偕醫強拉樓梯間性侵　學妹輕生身亡
黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　恐遭罰30萬
快訊／阿堂鹹粥「1碗漲到300」　老闆回應了
被太妍取消追蹤！SM正式發聲　粉絲心死：誠意在哪？
快訊／柯文哲開演唱會！　一張8800元「跟BLACKPINK
教育部准了　馬英九邀5校陸生訪台交流
快訊／大巨蛋工人遭電擊！　當場失去呼吸心跳
一家4口剩他1人…外婆帶8歲男童離開傷心地
《艋舺》開拍才發現「被換角了」！Eason因1事被蔡昌憲取代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

終於不是巡佐代理！　屏縣警「最高」分駐所長孫得恩上任

發揮大愛！　台東郵局捐贈尿布、衛生紙給創世基金會

台東縣長饒慶鈴邀請身心障礙及兒少觀賞院線片

暑期離島「撿」塑活動開跑　10個廢塑膠容器可兌換禮品

2023芒果展銷公益嘉年華8日登場　陳昆和大力協辦

4年多來移除綠鬛蜥5萬隻！屏東農業處籲民眾發現通報

父母、胞弟都靠他養　屏東男生活陷困境...東港警伸援手

褒忠農會結合泰霖科技　請出「怪獸」大撒肥！有效解決缺工問題

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

終於不是巡佐代理！　屏縣警「最高」分駐所長孫得恩上任

發揮大愛！　台東郵局捐贈尿布、衛生紙給創世基金會

台東縣長饒慶鈴邀請身心障礙及兒少觀賞院線片

暑期離島「撿」塑活動開跑　10個廢塑膠容器可兌換禮品

2023芒果展銷公益嘉年華8日登場　陳昆和大力協辦

4年多來移除綠鬛蜥5萬隻！屏東農業處籲民眾發現通報

父母、胞弟都靠他養　屏東男生活陷困境...東港警伸援手

褒忠農會結合泰霖科技　請出「怪獸」大撒肥！有效解決缺工問題

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

投書外媒談「和平繁榮四大支柱」　賴清德下令基層多宣傳

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

新賽季誰補楊敬敏位置　毛加恩笑：希望是林書豪

怕紙箱飛走…小貨車「人肉綁繩」驚險上路！新北警曝罰金

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

屏東市閃光紅燈路口未停！警方加強取締　最高開罰1800

鴻海6月營收4228億月減6.2%　Q3營收將略高於前2年度水準

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

搶當精緻美人！用「百草之王」養膚、洗頭讓素顏也完美

黑人捲性騷風波！賈永婕認了「有傳訊關心」　私下互動全說了

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

地方熱門新聞

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請租屋補貼

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

史上最小清潔隊員15歲錄取　月入至少3.3萬

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

台南開元陸橋自5日起封閉

基北北桃通勤月票　19.8萬張票卡完成設定

黃偉哲與幼兒園幼童互動

父母、弟都靠他養　屏東男陷困境...警伸援手

2023芒果展銷公益嘉年華8日登場

更多熱門

相關新聞

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸無期定讞

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸無期定讞

台南安平區110年初發生黑幫奪利衝突殺人刑案，主嫌「蝦米」蔡秉逸槍殺陳姓角頭後投案，一、二審均依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

台南開元陸橋自5日起封閉

台南開元陸橋自5日起封閉

星巴克台南麻豆「果形門市」開幕

星巴克台南麻豆「果形門市」開幕

台南康樂街牛肉湯傳家暴　社會局曝查處結果

台南康樂街牛肉湯傳家暴　社會局曝查處結果

暑假揪團出遊！高鐵推「校外教學」優惠　滿11人最低4折起

暑假揪團出遊！高鐵推「校外教學」優惠　滿11人最低4折起

關鍵字：

台南公幼暑假延長黃偉哲幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面