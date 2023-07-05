台南開元陸橋自5日起封閉　市府多元管道加強車流監控

▲因應鐵路地下化工程，台南市開元陸橋自5日起施工封閉，交通局長王銘德也率隊前往現場觀察封橋後鄰近周遭替代道路交通狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應鐵路地下化工程，台南市開元陸橋自5日起施工封閉，未來開元路銜接北門路交通將中斷約2年，市政府預期將為周邊替代道路如前鋒路、東豐路、公園北路與小東路等帶來大量改道車潮，影響永康區往返市區的駕駛人。

市府除已規劃改道動線並設置導引牌面疏導車流外，封閉初期大台南智慧交通中心將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制，提醒用路人多注意熟悉改道動線資訊，並遵循現場交管人員及警局同仁的疏導指揮，耐心通過改道路段。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局應針對陸橋封閉所衍生的交通問題妥為因應，除積極規劃改道路線供市民參考外，也應加強替代道路監控，避免因封閉導致替代道路的壅塞問題，指示交通局、警察局在上下班交通尖峰時刻一出現壅堵狀況，立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊的不便降至最低。

5日是封橋首日，交通局長王銘德也率隊前往現場觀察封橋後鄰近周遭替代道路交通狀況。王銘德指出，因應本次開元陸橋封閉後的改道車潮，前鋒路（開元路至東豐路段）已擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道已擴充為雙向6車道來紓解改道車流。

此外，為了快速紓解改道車輛在小東路地下道前後路口大量的左轉需求，並調整小東地下道車道配置，實施雙向快車道禁止右轉措施，以簡化路口車流行向及號誌時相，以提供更多左轉綠燈時間來紓解車流。另考量暑假期間南二中校園使用情形，預計自7月5日起封閉開元陸橋分3階段施工拆除，第2階段（8月14日至9月2日）係利用南二中暑假期間，封閉開元陸橋西側北門路段進行橋梁拆除，此階段完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行，屆時也將稍微減緩對周邊道路的改道車流衝擊。

針對本次封閉施工，交通局已掌握車流主要改道方向及重點瓶頸路口，除了透過既有路況監視器、Google路況資訊等來源即時監控道路，同時也藉由無人機拍攝視角廣闊的優勢，空拍開元陸橋前後及鄰近改道路線上重要路口的車流情形，例如北門東豐路口、前鋒東豐路口與前鋒小東路口等，即時掌握瓶頸路口車流情形，提供大台南智慧交通中心車流流量及樣態等監控數據，機動調整路口紅綠燈秒數，同時透過市區多面路側電子資訊看板(CMS)發佈車流導引訊息（如北門路、民生路、府前路等），同時輔以機動警力加強疏導等方式，以提供用路人更順暢的交通環境。

▲小東地下道標線尚未完成調整。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局也已建立緊急應變機制（電話：2903908），並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理，經觀察封閉首日上午雖然前鋒路、東豐路、小東路改道車多，但路況仍屬順暢有序。

交通局建議，從永康區往市區方向民眾，可行駛開元路後由提前右轉長榮路接公園路進入中西區，或提早左轉林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；從中西區往永康方向的民眾，也可多利用西門路、公園路、勝利路、長榮路及林森路等替代道路前往，除了依照導引牌面與路側資訊看板(CMS)的導引資訊行駛外，同時在周邊重要路口應遵守警察與義交人員的指揮，共同維持交通的安全有效及順暢、減少壅塞情形。