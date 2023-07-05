槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸逃死　判無期徒刑定讞

▲「蝦米」蔡秉逸槍殺陳姓角頭，遭判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

台南安平區110年初發生黑幫奪利衝突殺人刑案，主嫌「蝦米」蔡秉逸槍殺陳姓角頭後投案，一、二審均依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案起於，台南市安平區於民國110年1月至2月間連續發生3件刑案，陳姓角頭、王姓男子喪命；案發後，時任警政署長陳家欽南下，定調為幫派分子對不法利益衝突所引起，時任台南市警察局長方仰寧向市民致歉；而蔡秉逸犯後投案，台南地檢署依殺人等罪起訴。

一審台南地方法院判決指出，蔡秉逸有持槍尋仇的前科，殺人手段凶殘，被害人是認識多年的昔日老大陳姓角頭，考量其住家曾遭毀損、騷擾，誘發殺人動機，行為與無差別濫殺有別，且犯後立刻投案，不應量處死刑，並審酌蔡男曾向被害人家屬致歉，卻未彌補損害，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。蔡秉逸主張一審量刑過重，辯稱自家遭陳姓角頭派人入侵，家人受驚嚇，陳男還揚言不利於他，才先下手為強，請求法官輕判。

二審認為，蔡秉逸身穿防彈背心，以強大火力侵門踏戶，接續開槍殺害陳姓角頭，對陳男死前造成的創痛及對家人造成精神創痛程度甚鉅，遠遠超越蔡男的家人遭侵入住居恐嚇的程度，一審量刑妥適，仍判處無期徒刑。

案經蔡秉逸上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回蔡男上訴，全案定讞。