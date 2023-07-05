阿堂魚肚鹹粥「1碗漲到300」！饕客無法接受　老闆回應了

記者林悅、劉人豪／台南報導



一名饕客今（5）日抱怨，中午前往台南知名阿堂鹹粥用餐，沒想到菜單換新改成單點模式，想吃魚肚鹹粥的話變成點鹹粥再加點魚肚，價格則變成180+120=300元，等於原本260元又漲40元。對此，老闆面對詢問是否又漲價一事，表示「我不要接受採訪啦，你不要再問了。」

▲阿堂鹹粥新價目表。（圖／記者林悅翻攝）

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▲點一碗綜合粥180元外加魚肚120元，等於一碗300元。（圖／記者林悅翻攝）

網友在PTT八卦板上貼文表示，日前想吃碗平常吃的魚皮鹹粥，但到了 「阿堂鹹粥」發現菜單不太一樣，魚皮粥、魚肚粥那幾款最貴的都拿掉了，點餐方式改成點一碗粥底再另外加想要的吃的料，例如想吃魚皮粥或魚肚粥，就是變成點一碗綜合粥180元外加魚肚120元，等於一碗300元。網友也去查詢，之前粥底綜合粥是160元，現在漲到180元，想吃魚肚粥就得點漲了價的綜合粥外加材料，總計300元，這漲價頻率跟幅度，對於身為長期台南支持者來說已經無法接受了，「再見了 阿堂。」

▲對於漲價一事，老闆張春堂回應了。（圖／記者林悅翻攝）

去年漲價時，阿堂鹹粥的二代老闆張春堂曾出面受訪指出，他不在乎被評幾顆星，要怎麼評價都沒關係，用料實實在在偷工減料的他不會做，只會實實在在地做。而這次變相漲價後，老闆面對詢問「老闆，聽說漲價了？」他簡短回應，「我不要接受採訪啦，你不要再問了。」