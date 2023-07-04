　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％

▲改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藉法律規範改變不良違法習慣，基隆10月1日調高檢舉獎金至實收罰鍰75%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為鼓勵民眾共同守護「乾淨家園」，市長謝國樑在環保局長馬仲豪與發言人余治明的陪同下，於今（3日）召開「乾淨家園調高檢舉獎金至75%」說明記者會，市長謝國樑以年初推動「行人友善」檢舉案件逐漸下降為例，為加強落實「乾淨家園」政策，自10月1日起，將亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%，同時將裁罰金額從2400元提升至3600元，鼓勵民眾共同維護市容環境品質。

謝國樑指出，自上任以來，市府積極推動「乾淨家園」政策，並與七大連鎖企業266家門市，建立門店周邊清潔與認養機制，並在基隆觀光熱區增設行人專用垃圾桶，增加清運頻率，維護環境整潔，「讓基隆更像一個家！」，並要讓隨意棄置的人瞭解，「亂丟垃圾，就是在破壞自己的家園」。

「提高罰鍰目的，不在於處罰民眾，而是藉最基本法律規範，改變不良違法習慣」，謝國樑以年初基隆率全國之先，推動「行人友善」政策為例，取締違規件數從三月初最高達每週380件，降至六月中旬僅剩10件，差距達30倍，顯示法治觀念深植人心。

▲改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％。（圖／記者郭世賢翻攝）

當媒體提及「乾淨家園」政策調高檢舉獎金的目的及預估成效時，謝國樑指出，相關罰金收入不是重點，酒駕、車輛不禮讓行人與亂丟垃圾都是可以避免的，市府會加強推動亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%的政策，即使受責難也願意嘗試並承擔，希望基隆繼路口友善城市後，也能成為最乾淨的城市之一。

謝國樑提及，當市府提高基本罰金後，未來將有一段適應期，市府將提前三個月加強宣導，讓基隆逐步成為守法乾淨的城市，使乾淨家園成為基隆最核心的精神及理念。

謝國樑表示，若民眾發現違規亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾等造成環境髒亂的行為，都可透過環保局LINE@官方帳號（ID：@820hwhnv）乾淨家園檢舉專區，在民眾加入好友及填妥個人基本資料後，將檢舉相關影片及檔案上傳，即可完成檢舉違規作業，全程將嚴加保密個人資料，避免外洩情形產生。

【更多新聞】

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

►暑期青春專案首日！出動拋棄式電擊器　基隆警局長率隊臨檢

►毒販連假搞促銷「加量不加價」　金山警破解釣蝦場面交活逮

ET快訊
七朵花仔仔過世　賴薇如首發聲
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光
炎亞綸案被洩密！　傳婦幼隊買甜點道歉
新店逆子弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防強降雨成災　新北推崩塌潛勢區自主防災演練

改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％

18歲就能領！租屋補貼開跑　立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

「本色音樂季-水某音樂節」桃園青埔登場　桃捷備妥加班車

暑假來桃園劇場看戲　「青年席位」祭出5折優惠

總獎金310萬！「桃園科技表演藝術獎」7／18-10／30開放徵件

挺青年求職！桃竹苗分署推「跨域就業津貼」　房租最高補助6萬

京富興精密贊助中原籃球校隊6年2892萬　幕後促成者曝光

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

物理系教授幽默示範實驗　邊做靜電氣球邊講幹話！

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

大猩猩頂36.9度高溫熱舞　長達「10分鐘」超敬業！

防強降雨成災　新北推崩塌潛勢區自主防災演練

改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％

18歲就能領！租屋補貼開跑　立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

「本色音樂季-水某音樂節」桃園青埔登場　桃捷備妥加班車

暑假來桃園劇場看戲　「青年席位」祭出5折優惠

總獎金310萬！「桃園科技表演藝術獎」7／18-10／30開放徵件

挺青年求職！桃竹苗分署推「跨域就業津貼」　房租最高補助6萬

京富興精密贊助中原籃球校隊6年2892萬　幕後促成者曝光

「真人版晴子」私密片瘋傳！認了遭AI換臉：沒有辦法就這樣過了

捲髮妹網拍「性感復古上衣」試穿寫評價　身後男伴光屁股慘遭出賣

4人路口狂聊！運將停讓被酸「幹嘛等」　慘問：靠駕照吃飯誰敢賭

女友媽討聘金「最低124萬」不含房車！男大生崩潰求助縣長：太貴了

「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救

俄羅斯「唯一航母」升級6年　將於2024年底恢復服役

劉芒沉默2個月再道歉！　認「心態出問題」：都視為理所當然

荷蘭規定課堂「禁用手機、平板」　教育部長：保護學生免受干擾

香港24歲男「手腳綁住」陳屍住處！脖子上有領帶

推特限流《水星的魔女》成受害者　官方最終回花千萬買hashtag被影響

雞身體被移動「頭卻定格」　超強穩定器網驚：特效？

地方熱門新聞

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用

疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請租屋補貼

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

史上最小清潔隊員15歲錄取　月入至少3.3萬

女子「隔海參拜祈求」聖王公　如願達成

挺青年求職！桃竹苗分署推「跨域就業津貼」

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

省很大好康多！TPASS通勤定期票售量增加中

獎金32萬！雲林電競派對祭登場

防強降雨成災　新北推崩塌自主防災演練

基北北桃通勤月票　19.8萬張票卡完成設定

更多熱門

相關新聞

基隆警酒駕撞騎士　遭記過調職「考績列丙等」

基隆警酒駕撞騎士　遭記過調職「考績列丙等」

基隆市警察局督察科范姓股長，7月2日晚間18時53分下班後，駕駛自小客車在北濱公路、武聖街144巷口，與蔡姓騎士發生交通事故，范男駕車隨同載送蔡姓騎士的救護車至醫院後返家，警方循線於晚間22時27分至范男住家實施酒測，酒測值1.34mg/l，疑涉酒後駕車公共危險罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦。

熟練防災技能　基隆碇祥里韌性社區坡災講習

熟練防災技能　基隆碇祥里韌性社區坡災講習

謝國樑出席影集《搜尋者》座談

謝國樑出席影集《搜尋者》座談

視察暖暖室內兒童樂園　謝國樑：提供優質遊憩場地

視察暖暖室內兒童樂園　謝國樑：提供優質遊憩場地

國際街舞大賽登場　謝國樑：推廣青少年次文化聚落

國際街舞大賽登場　謝國樑：推廣青少年次文化聚落

關鍵字：

基隆乾淨家園謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花姐妹情20年！賴薇如哀悼仔仔首發文

拿手機廁所外晃　女童揭師涉偷拍

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面