改變不良亂丟垃圾習慣　基隆10／1檢舉獎金提高75％

▲藉法律規範改變不良違法習慣，基隆10月1日調高檢舉獎金至實收罰鍰75%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為鼓勵民眾共同守護「乾淨家園」，市長謝國樑在環保局長馬仲豪與發言人余治明的陪同下，於今（3日）召開「乾淨家園調高檢舉獎金至75%」說明記者會，市長謝國樑以年初推動「行人友善」檢舉案件逐漸下降為例，為加強落實「乾淨家園」政策，自10月1日起，將亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%，同時將裁罰金額從2400元提升至3600元，鼓勵民眾共同維護市容環境品質。

謝國樑指出，自上任以來，市府積極推動「乾淨家園」政策，並與七大連鎖企業266家門市，建立門店周邊清潔與認養機制，並在基隆觀光熱區增設行人專用垃圾桶，增加清運頻率，維護環境整潔，「讓基隆更像一個家！」，並要讓隨意棄置的人瞭解，「亂丟垃圾，就是在破壞自己的家園」。

「提高罰鍰目的，不在於處罰民眾，而是藉最基本法律規範，改變不良違法習慣」，謝國樑以年初基隆率全國之先，推動「行人友善」政策為例，取締違規件數從三月初最高達每週380件，降至六月中旬僅剩10件，差距達30倍，顯示法治觀念深植人心。

當媒體提及「乾淨家園」政策調高檢舉獎金的目的及預估成效時，謝國樑指出，相關罰金收入不是重點，酒駕、車輛不禮讓行人與亂丟垃圾都是可以避免的，市府會加強推動亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%的政策，即使受責難也願意嘗試並承擔，希望基隆繼路口友善城市後，也能成為最乾淨的城市之一。

謝國樑提及，當市府提高基本罰金後，未來將有一段適應期，市府將提前三個月加強宣導，讓基隆逐步成為守法乾淨的城市，使乾淨家園成為基隆最核心的精神及理念。



謝國樑表示，若民眾發現違規亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾等造成環境髒亂的行為，都可透過環保局LINE@官方帳號（ID：@820hwhnv）乾淨家園檢舉專區，在民眾加入好友及填妥個人基本資料後，將檢舉相關影片及檔案上傳，即可完成檢舉違規作業，全程將嚴加保密個人資料，避免外洩情形產生。