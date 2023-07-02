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熟練防災技能備戰颱風季　基隆碇祥里韌性社區坡災講習

▲熟練防災技能備戰颱風季 基隆碇祥里韌性社區坡災講習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖暖區碇祥里韌性社區坡災講習。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區碇祥里於今（1日）下午，在碇祥里民活動中心舉辦了「坡地災害應變教育講習」，由里長馮瑞枝邀集了40多名里內熱心志工及在地居民，參與防災講習活動。本次講習邀請中華科技大學洪志評教授，介紹韌性防災議題，包含極端災害情境界定與韌性防災準備、坡地社區環境巡檢與災情查通報、韌性社區維運規劃和日常防災工作推動等議題。

消防局表示，7月1日開始，進入了年度的颱風季，在颱風季節時，也會因為對流雲系的發展旺盛，午後時段特別容易發生短延時強降雨的情況發生。課程中推廣防災科研與數位工具，包括「消防署消防防災e點通」、「水保局土石流與大規模防災資訊網」，以及NCDR的防災LINE群組帳號、落雨小幫手APP、災害情資網、減災動資料等，可以按照自己的需要，接收和掌握準確且即時的災害情資，利用在各社區的LINE聯繫群組，提高巡視通報的效率，爭取緊急應變的時間。

▲熟練防災技能備戰颱風季 基隆碇祥里韌性社區坡災講習。（圖／記者郭世賢翻攝）

碇祥里長馮瑞枝表示，面對複合式、大規模的天然災害，感謝碇祥里的巡守隊、社區發展協會和志工夥伴的協助。平時透過里民互助關懷、社區安全巡守、防汛清溝疏濬、環保調適行動等措施來減輕災害風險。她也鼓勵碇祥里民朋友參與學習，共同推動和維持韌性社區的永續運作，強化社區內的行動力和凝聚力，讓碇祥里的人們更加團結。

暖暖區長陳儒東也大力支持防災工作的實施，暖暖區公所是社區永續營運的堅強後盾。未來將持續的推動和營造具備高容受力與復原力的韌性社區。區長也呼籲了解暖暖區的雨量警戒值，當累積雨量達到坡地災害警戒值430mm、土石流警戒值550mm時，特別是居住在坡地社區的民眾，要儘早進行預防性疏散準備，保護自己的安全。

消防局長向永財表示，居住在坡地附近的居民應特別注意周圍環境的變化。如果遇到強降雨造成周遭坡地不穩定的情況時，應立即判斷進行預防性撤離，以遠離潛在的危險。現在有許多氣象資訊和防災資訊的應用程式可供使用，善用這些防災工具，讓自己的安全有更多的保障。

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