為幫派扛罪出獄！刺青師斜槓兼差水房年收千萬　詐團12人遭收押

記者張君豪／台北報導

刑事局接獲情資，柬埔寨電信詐欺集團勾結台灣黑幫成立中介水房，負責將詐騙贓款層層傳匯，刑事局查出前小南門幫成員、桃園游姓刺青師，一年前成立詐騙水房，並串聯徐姓四海幫份子負責收簿、提領被害人贓款逾1千萬元新台幣，警方今年4月起陸續收網逮捕該集團19名成員到案，訊後包含游男、徐男共12人收押。

▲刑事局破獲小南門幫刺青師游男經營水房收贓款逾千萬元新台幣。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊分析今年165反詐騙平台情資，發現有14名被害人誤信投資廣告，陸續投資後發現無法領回收益本金，北部一名被害人匯款800萬元積蓄拿不回憤而報警；刑事局會同嘉義、桃園、苗栗、新北、台北警局成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方監控，發現有小南門幫背景的游男，多年前因涉足黑幫事務鋃鐺入獄，出獄後本想改過自新，在桃園市開設刺青店，因手藝甚佳，頗獲顧客好評，他經刺青客戶介紹，認識中部一名詐騙水房大盤，游男創業想多賺點錢，便下海充當該集團北部收贓水房。

游男經營贓款洗錢，並透過四海幫成員徐男在外收購人頭帳戶，徐男拐騙吸毒圈毒蟲，聲稱以15萬元價格收購銀行帳戶，毒蟲交付帳戶後卻遭徐男命令莊姓、甘姓通緝犯持鎮暴槍、手銬、開山刀把販售帳戶被害人押往桃園、苗栗台中等地的汽車旅館拘禁，直到帳戶遭警方列警示戶後才丟包，賣帳戶被害人也僅拿到數千元酬勞，手段相當惡劣。

該集團利用網銀轉匯贓款，為躲避警方追查，還由徐男駕車載著轉帳筆電，在桃園台中一帶來回移動，生怕手機訊號遭警方鎖定，但警方監控仍全程掌握，專案小組從今年4月到6月間發動2次搜索行動。

先後在桃園、新北、苗栗地區搜索14名犯嫌處所，收網逮捕該水房集團19名涉案成員，並查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、公司大小章、USDT泰達幣1095顆（市價約新台幣3萬餘元）、現金1萬6千元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物，並依該管法院刑事裁定扣押自小客車1部。

警詢後依觸犯《組織犯罪條例》《刑法》詐欺罪嫌移送桃園地檢署複訊，經檢察官聲押游姓主嫌等12名成員獲准，其餘犯嫌裁定1到10萬元交保候傳。警方發現該集團經手上千萬元贓款，游男落網後辯稱交給詐團上層幹部，檢警將持續追查後續金流、幕後主嫌。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

