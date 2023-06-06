刺青師爆抄襲南韓！粉絲揪鐵證「別丟台灣臉」被封鎖　網幫高調

▲刺青師「整碗端走」韓國刺青師的作品。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友平時追蹤不少刺青師，日前IG突然跳出一則PO文，是台灣刺青師祭出的優惠廣告，當時她覺得畫風非常眼熟，於是進一步比對，發現竟抄襲韓國知名刺青師的作品，而且完全就是「複製貼上」，氣得她私訊店家，沒想到對方默默將她封鎖，讓她忍無可忍，發文幫高調「不要讓盜用創作成為常態！抵制抄襲！」

女網友在Dcard提到，她的小帳有追蹤很多刺青師，最近IG突然跳出一則刺青廣告，畫風非常熟悉，「我當下就覺得很奇怪，馬上去查我追蹤的刺青師，很快就被我找到證據，這已經是不是抄襲了吧？完全是搬用啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她傳了封郵件，詢問原創的韓國設計師是否知情，而對方表明不知道此事，於是她便私訊該名台灣刺青師，請他下架處理別丟台灣的臉；然而，對方不讀不回，當晚就消失了。

▲原創作品。（圖／翻攝自Dcard）

起初，她以為對方將帳號刪除，結果隔了一個禮拜才發現，原來對方只是把自己封鎖，同時仍在接客，重點是置頂的依舊是那張廣告圖，「5/29-6/6的現在，還在商用他人創作，完完全全沒有要悔改的意思！」

對此，網友們紛紛回應，「台灣這種超多...有沒有被發現而已」、「超不尊重別人的心血，整碗端走都不會覺得丟臉欸」、「創意真的太廉價了，幫高調」、「毫無悔意」、「吃相有夠難看」。

另外，也有人搜出該帳號，表示「裡面已經沒有盜來的圖了，看來是被刪除掉，可是完全沒有解釋，品德...嗯，是說都盜圖了好像也沒有品德可言。」