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「四海幫劉德華」告別式千人送行...這位名女人頻拭淚　3百警盤查

記者邱中岳／台北報導

四海幫綽號「弟哥」的前任幫主張建英，5月10日晚上10時許病逝台大癌症中心，9日下午於北市第一殯儀館舉辦公祭儀式，現場湧入上千人前往弔唁，但因三讀通過組織犯罪條例修正草案，整個過程也低調莊嚴，許多政界人日前往，包括北市議長戴錫欽、議員應曉薇、洪健益以及前議員歐陽龍、李婉鈺等人。

▲▼四海幫前幫主弟哥告別式，李婉鈺公祭結束拭淚離開。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲四海幫前幫主弟哥告別式，李婉鈺公祭結束拭淚離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，5月10日晚上辭世，享壽71歲，9日在北市第一殯儀館「景行廳」舉辦公祭儀式，因弟哥生前交友廣闊，不乏日本、香港以及台灣各界好友，上千名好友前往哀悼致意。

▲▼四海幫前幫主弟哥告別式，李婉鈺公祭結束拭淚離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲四海幫弟哥癌症病逝，9日於北市第一殯儀館舉辦告別式。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警方也不敢大意，動員3百名以上警力到場戒備，各界好友包括太陽集團、北聯幫、松聯幫、天道盟不倒會以及同心會都派人前往弔唁，因組織犯罪條例修正法案，日前三讀通過頒布實行，增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯。

在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新台幣3百萬元以下罰金，以反制犯罪組織之氣焰，並周延公共安全之維護。

▲▼四海幫前幫主弟哥告別式，李婉鈺公祭結束拭淚離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲四海幫弟哥病逝，於北市第一殯儀館舉辦告別式，許多生前好友前往弔唁，圖為台北市議員應曉薇。（圖／記者邱中岳翻攝）

告別式現場並沒有公開唱名公祭團體名稱，而是改以個人名義以及旗下員工的方式進行公祭通知，前國策顧問黃承國也在公祭結束後立刻離開現場，其餘政治人物包括北市議長戴錫欽、議員應曉薇、洪健益等人也到場。

另外包括前議員歐陽龍夫妻以及李婉鈺也在公祭名單，歐陽龍夫婦在公祭結束後離開現場，而李婉鈺與弟哥生前交情匪淺，在公祭離開時不斷拭淚，面對媒體訪問則無多做說明。

▲▼四海幫前幫主弟哥告別式，李婉鈺公祭結束拭淚離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

公祭最後則是由四海公司旗下60個堂口，以3個一組的形式進入，並且在公祭結束後送行四海幫前幫主「弟哥」張建英最後一程，警方也不敢大意，動員3百名警力到場。

警方統計，現場估計有千人分別前往告別式現場致意，也動員3百名警力在現場進行盤查，針對每個進入殯儀館的人都加以確認身份，現場則也查獲1名因強盜案遭發布通緝的男子，也將解送歸案。

針對弟哥告別式，北市警方表示，這是組織犯罪條例修正案三讀通過後，北市的第一起大型告別式活動，新北、基隆以及桃園的偵查隊長也都到場觀摩相闗執法規畫與動作。

北市中山分局、北市刑大也針對此次告別式「加強作為」，分別在公祭填單處、司儀唱名處安排警力，提醒公祭單位勿填團體名稱，否則將會舉牌警告，最後整個告別式也圓滿落幕。

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