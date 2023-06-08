四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

▲四海幫前幫主弟哥將在9日舉辦告別式，將會是組織犯罪三讀修正後首場大型公祭活動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

四海幫綽號「弟哥」的前任幫主張建英，5月10日晚上10時許病逝台大癌症中心，將在本月9日下午於北市第一殯儀館舉辦公祭儀式，屆時估計將會有上千人前往弔唁，這也是三讀通過組織犯罪條例修正案後，北市第一場大型公祭活動。

四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，5月10日晚上辭世享壽71歲，將在9日於北市第一殯儀館「景行廳」舉辦公祭儀式，因弟哥生前交友廣闊，不乏日本、香港以及台灣各界好友，估計將會有上千名好友前往哀悼致意。

由於組織犯罪條例修正法案日前三讀通過頒布實行，增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯。另外，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新台幣300萬元以下罰金，新法修正也將反制犯罪組織之氣焰，並周延公共安全之維護。

▲組織修正法案三讀通過，不得聚眾3人以上露出足以辨識幫派份的信物。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，北市警方也特約制告別式現場公祭時，不得唱名具有「黑幫組織」的名稱，否則將強勢舉牌驅離，另外也不得有足以辨識幫派旗幟、徽章以及服飾等。

北市警方同時嚴陣以待，估計9日當天將動員300名以上警力，雖然彰化在7日也舉辦相關幫派成員告別式，但因四海幫前幫主弟哥為北市首場大型告別式，新北、基隆以及桃園等地方警官，也將派人前往觀摩相關執法行動。